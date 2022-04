Se reanudan la Libertadores y la Sudamericana con ocho equipos con paso perfecto

Redacción Deportes, 24 abr (EFE).- Con treinta y dos partidos en total, 16 en la Copa Libertadores y 16 en la Copa Sudamericana, se reanudará desde el martes la programación en los torneos continentales de clubes que tienen a ocho equipos con paso perfecto.

Con dos victorias en dos salidas destacan en la sexagésima tercera edición de la Copa Libertadores el campeón del torneo en 2021, el Palmeiras, líder del grupo A; el argentino River Plate y el chileno Colo Colo, ambos en la cima del F y el brasileño Flamengo, que manda en la zona H.

El miércoles próximo el Verdao visitará al Emelec y ese mismo día se enfrentarán en Santiago Colo Colo y River Plate por el liderato absoluto de su grupo, mientras que el jueves el Flamengo irá a la casa de la Universidad Católica chilena.

Los clubes que van con nota sobresaliente en la vigésima primera edición de la Sudamericana son el argentino Racing, que encabeza el grupo B con seis puntos en dos salidas; con los mismos dos triunfos están los brasileños Sao Paulo en el D, el Atlético Goianiense en el F y el Ceará en el G.

Todos ellos jugarán a domicilio en esta semana.

Siete partidos habrá el martes, seis el miércoles y tres el jueves en la tercera jornada de grupos de la Copa Libertadores.

En la Copa Sudamericana, también por la tercera fecha de grupos, se disputarán el martes y el miércoles cinco partidos y el jueves la jornada concluirá con seis.

Programación tercera jornada de grupos Copa Libertadores:

26.04: Estudiantes La Plata (ARG) – Bragantino (BRA)

26.04: Independiente Petrolero (BOL) – Deportivo Táchira (VEN)

26.04: Libertad (PAR) – Athletico Paranaense (BRA)

26.04: Vélez Sarsfield (ARG) – Nacional (URU)

26.04: Corinthians (BRA) – Boca Juniors (ARG)

26.04: Independiente del Valle (ECU) – Atlético Mineiro (BRA)

26.04: Talleres (ARG) – Sporting Cristal (PER)

27.04: América Mineiro (BRA) – Deportes Tolima (COL)

27.04: Fortaleza (BRA) – Alianza Lima (PER)

27.04: Cerro Porteño (PAR) – Peñarol (URU)

27.04: Colo Colo (CHI) – River Plate (ARG)

27.04: Emelec (ECU) – Palmeiras (BRA)

27.04: The Strongest (BOL) – Caracas (VEN)

28.04: U Católica (CHI) – Flamengo (BRA)

28.04: Olimpia (PAR) – Colón (ARG)

28.04: Always Ready (BOL) – Deportivo Cali (COL)

Programación tercera jornada de grupos Copa Sudamericana:

26.04: General Caballero (PAR) – Ceará (BRA)

26.04: La Guaira (VEN) – Independiente (ARG)

26.04: Everton (CHI) – Ayacucho (PER)

26.04: Fluminense (BRA) – Unión Santa Fe (ARG)

26.04: Ind. Medellín (COL) – Internacional (BRA)

27.04: Cuiabá (BRA) – River Plate (URU)

27.04: Guaireña (PAR) – Nueve de Octubre (ECU)

27.04: Melgar (PER) – Racing Club (ARG)

27.04: Antofagasta (CHI) – Atlético Goianiense (BRA)

27.04: U Católica (ECU) – Banfield (ARG)

28.04: Defensa y Justicia (ARG) – Liga de Quito (ECU)

28.04: Jorge Wilstermann (BOL) – Sao Paulo (BRA)

28.04: Barcelona (ECU) – Metropolitanos (VEN)

28.04: Oriente Petrolero (BOL) – Junior (COL)

28.04: Unión La Calera (CHI) – Santos (BRA)

28.04: Wanderers (URU) – Lanús (ARG)