[VIDEO] Así reaccionó J Balvin al escuchar a su hijo decir «papá»

A través de sus historias en Instagram, el cantante urbano J Balvin se dejó ver emocionando al escuchar la primera palabra de su hijo Río.

«Mi hijo acaba de decir ‘papá’, mi hijo me acaba de decir ‘papá’. Pero no estoy, me mandaron un video. Se me va a explotar el corazón, qué chimba», señaló en el video.

También le puede interesar…

Si usted lo ha visto por favor llamar al número de contacto https://t.co/00x3MUUtbR — Minuto30.com (@minuto30com) July 18, 2022

El hijo que comparte el cantante con la modelo argentina, Valentina Ferrer, recientemente cumplió un año y celebraron en Argentina junto a la familia de Ferrer.

El hijo de J Balvin dijo sus primeras palabras.

Aunque se desconoce si esta fue la primera palabra dicha por Río, el intérprete de ‘Colores’ no se guardó nada y explotó de orgullo.

Cabe recordar que los famosos aun no muestran el rostro de su hijo.

Para leer más noticias, clic aquí.