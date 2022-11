Así reaccionó Byron Castillo tras quedarse fuera del Mundial de Qatar 2022

in

La baja de Byron Castillo en la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial de Qatar 2022 ha generado tristeza en todo Ecuador. El futbolista que hasta este fin de semana estuvo en la nómina titular de Gustavo Alfaro, tenía la ilusión de asistir a la cita orbital que tendrá inicio el próximo domingo, 20 de noviembre, precisamente con el encuentro entre los anfitriones y los ecuatorianos.

No obstante, la FEF anunció que a raíz del fallo «arbitrario» e «incomprensible» del TAS y a fin de evitar sanciones en Qatar y el próximo Mundial, tomaron la decisión de no convocar a Castillo. La aparente lesión que sufrió en el amistoso del fin de semana frente a Irak, nada tiene que ver.

Le puede interesar

Por medio de sus redes sociales, el jugador del León mexicano reaccionó luego de quedarse por fuera de la cita orbital. A pesar de que la tristeza lo invade, cuando falta menos de una semana para el debut de su equipo, también se mostró esperanzado en poder cumplir su sueño en otra oportunidad.

«El sueño mío no termina aquí y sigo de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así mi vida fuera bien aburrida», escribió el jugador.

Byron, quien este martes compartió una imagen de la Selección de Ecuador en sus historias de Instagram, le dejó un emotivo mensaje a sus compañeros: «Orgulloso de ustedes menores, los quiero un mundo. Vamos con fe, apuesto todo a ustedes», y añadió: «vamos a esto», animándolos a volverse históricos en Qatar.