[VIDEO] ¡Qué grosero! Así fue la reacción de Anuel al escuchar canción de Karol G en una discoteca

En las redes sociales se ha generado una nueva polémica luego de darse a conocer que el cantante puertorriqueño Anuel AA se enojó en una discoteca cuando el Dj puso la nueva canción de su exnovia, Karol G.

Justo en el momento que comenzó a sonar el tema ‘Mamiii, el intérprete se levantó de donde estaba y le lanzó un hielo al Dj, dándole directamente en la frente. Y es que, desde que salió la canción de la colombiana, los fanáticos la han asociado con el boricua, cosa que a su nueva pareja no le resulta del todo agradable.

Después del incidente, el Dj se salió a dar su propia versión de los hechos y criticó la reacción de Anuel AA. «No es nada que yo planee. La gente me estaba pidiendo ‘Mamiii’ y el público es el que manda… Sí, me tiró con el hielo, pero yo no sabía quién fue hasta que me enviaron el vídeo. Pensé que el hombre era más profesional. No esperaba eso de un artista tan grande y tan famoso», dijo.

Anuel le tiró un hielo al Dj que puso canción de Karol G en una discoteca.

El cantante boricua está nuevamente en el ojo de la polémica con está acción luego de haber sido señalado hace algunos días de dejar a su hijo y la madre de este en la calle en Puerto Rico.

