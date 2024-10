RBD: ni victoria, ni acuerdo, ni reencuentro

Minuto30.com .- La emblemática agrupación mexicana RBD, que marcó una generación con su música, ha protagonizado un nuevo capítulo en su historia que se aleja del escenario y se adentra en la sala de juicios. Recientemente, la banda celebró lo que consideraron una «victoria» en su demanda contra su exmanager, Guillermo Rosas, por presunta desviación de fondos. Sin embargo, la realidad de este conflicto legal ha tomado un giro inesperado.

Rosas ha salido al paso de las acusaciones, aclarando que no se encontraron elementos suficientes para comprobar que desvió millones de dólares de la banda, como se había especulado. «Este acuerdo no es una resolución de ningún juez o corte, sino un trato negociado de buena fe», expresó el empresario. En el mismo sentido, se anunció que la cuota de representación de Rosas y su empresa, T6H, se redujo, de común acuerdo, del 20% al 16.66% ya que los representantes entendían que la banda no está compuesta por un solo artista, sino por cinco.

El empresario subrayó que, «como se estableció en el acuerdo, en ningún momento hubo algún fraude, desvío, culpabilidad, falta de reporte de ingresos, o mal uso de recursos de parte de T6H y/o Guillermo Rosas». Esta declaración ha llevado a la reflexión sobre la relación entre la banda y su antiguo representante, evidenciando la complejidad del negocio musical.

Ni rastros de nuevo reencuentro de RBD

La icónica banda RBD, que conquistó corazones y ventas millonarias en la década de los 2000, ha dejado claro que un nuevo reencuentro no está en sus planes. Tras el reciente conflicto legal con su exmanager, Guillermo Rosas, los integrantes han confirmado que cada uno se encuentra enfocado en sus propios proyectos y carreras.

Desde su separación, los miembros de RBD han seguido caminos diversos: algunos han incursionado en la actuación, otros en la música en solitario, y algunos han explorado oportunidades en el mundo empresarial. A pesar del amor que sus fans siguen sintiendo por la banda, cada integrante ha expresado su deseo de continuar con sus respectivos trayectos, lo que hace improbable una reunión en el corto plazo.

Tras el exitoso reencuentro de 2023, la posibilidad de un nuevo reencuentro de RBD, que había generado expectación entre sus seguidores, se desvanece con la reciente confirmación de que los integrantes están más separados que nunca. Cada miembro ha decidido continuar con su propio camino, centrado en proyectos personales y carreras individuales.

A pesar de la controversia, los integrantes de RBD continúan siendo un referente cultural, y sus seguidores mantienen viva la llama de sus recuerdos y la música que los unió.

Sin embargo, la resolución de este conflicto deja claro que, aunque la música resuena en el corazón de muchos, las realidades legales pueden empañar la historia de una de las bandas más icónicas de México.

Así las cosas, RBD ni victoria en los juzgados, ni acuerdo con su exmanager, ni reencuentro de la banda.

