VIDEO. ¡Impactante! Rayos caen sobre el volcán Acatenango

En redes sociales se han conocido las impactantes imágenes en la que se observa la caída de rayos sobre el volcán Acatenango, en Guatemala.

Los usuarios de las redes sociales dicen que los relámpagos y truenos parecían salir del cráter de El Acatenango, el cual es el tercer volcán más alto de Guatemala.

Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3g

Las imágenes llamaron la atención de los internautas, y es que grabaron el momento exacto en el que cayó el rayo, luego de observar un suceso en el cielo parece sacado de una película de ficción.

Algunos hablan del fenómeno como «tormenta volcánica», el cual consiste en la producción de relámpagos en una nube volcánica.

This isn't an optical illusion! The Acatenango Volcano in Guatemala does produce volcanic lightning. ⚡️ pic.twitter.com/yZu0vvYOjx

— AccuWeather (@accuweather) August 18, 2023