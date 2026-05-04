Raúl Giraldo reconoció que la embarró y renunció a ser representante legal del DIM, pero sigue de dueño

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) anunció la renuncia de su máximo accionista, Raúl Giraldo, a la representación legal del club, como consecuencia directa del polémico incidente en el que se burló de la hinchada mostrándoles un fajo de billetes tras la eliminación del equipo. A través de un comunicado oficial, la institución reconoció que la actitud del directivo fue inadecuada y ajena a los valores del "Equipo del Pueblo", ofreciendo disculpas públicas a los aficionados por el agravio. La Junta Directiva aceptó la dimisión de Giraldo con el objetivo de priorizar el bienestar institucional, calmar las tensiones generadas por la crisis deportiva y comenzar un proceso de reconciliación para recuperar la confianza de su golpeada fanaticada.

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) anunció este lunes que su máximo accionista, Raúl Giraldo, ha decidido renunciar a la representación legal del equipo. La decisión se produce como consecuencia directa del bochornoso incidente ocurrido al finalizar el último partido, donde el directivo fue captado provocando a los aficionados.

Admisión de culpas y renuncia inmediata

A través de un comunicado oficial emitido hoy, 4 de mayo, “El Equipo del Pueblo S.A.” reconoció abiertamente que las reacciones de Giraldo “no corresponden a los valores, el respeto ni a los estándares de conducta” que históricamente han caracterizado al club. La institución calificó la actuación como inadecuada y ajena al comportamiento habitual del dirigente.

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Ante la gravedad de los hechos y la ola de indignación ciudadana, Giraldo puso su cargo a disposición. “Como medida responsable y priorizando el bienestar institucional, ha decidido renunciar a la representación legal del club”, señala la misiva. Esta determinación fue aceptada de inmediato por la Junta Directiva con el objetivo de permitir que la organización recupere la “serenidad, estabilidad y enfoque” en sus objetivos.

Un gesto que fracturó la relación

El escándalo, que se volvió viral en redes sociales, ocurrió tras la eliminación del DIM de la Liga BetPlay, cuando Giraldo respondió a los reclamos de la tribuna exhibiendo un fajo de billetes a modo de burla. El comunicado admite que, si bien el contexto deportivo genera “emociones intensas”, nada justifica comportamientos que afecten la relación con la hinchada, a quien el club manifestó deberle “respeto, gratitud y consideración”.

Compromiso con la afición

La dirigencia del ‘Poderoso’ aprovechó el pronunciamiento para dirigirse directamente a sus seguidores, asegurando que comprenden profundamente la “inconformidad y frustración” que rodea al equipo.

“Este es un momento que exige actuar con humildad, unidad y respeto”, indicó la institución, reafirmando su compromiso con el juego limpio y la sana convivencia. Con la salida de Giraldo de la representación legal, el Medellín busca cerrar un capítulo de confrontación y comenzar un proceso para “recuperar y fortalecer la confianza” de su gente, mientras intenta sanar las heridas dejadas por un semestre de fracasos deportivos y tensiones administrativas.

Raúl Giraldo reconoció que la embarró y renunció a ser representante legal del DIM, pero sigue de dueño