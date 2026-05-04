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    Raúl Giraldo reconoció que la embarró y renunció a ser representante legal del DIM, pero sigue de dueño

    Raúl Giraldo le pidió perdón a los hinchas por lo que pasó el domingo, pero la hinchada lo que pide son títulos.

    Publicado por: Julian Medina

    Sancionan a Raúl Giraldo, dueño del DIM
    Archivo.
    Raúl Giraldo reconoció que la embarró y renunció a ser representante legal del DIM, pero sigue de dueño

    Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) anunció la renuncia de su máximo accionista, Raúl Giraldo, a la representación legal del club, como consecuencia directa del polémico incidente en el que se burló de la hinchada mostrándoles un fajo de billetes tras la eliminación del equipo. A través de un comunicado oficial, la institución reconoció que la actitud del directivo fue inadecuada y ajena a los valores del "Equipo del Pueblo", ofreciendo disculpas públicas a los aficionados por el agravio. La Junta Directiva aceptó la dimisión de Giraldo con el objetivo de priorizar el bienestar institucional, calmar las tensiones generadas por la crisis deportiva y comenzar un proceso de reconciliación para recuperar la confianza de su golpeada fanaticada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Deportivo Independiente Medellín (DIM) anunció este lunes que su máximo accionista, Raúl Giraldo, ha decidido renunciar a la representación legal del equipo. La decisión se produce como consecuencia directa del bochornoso incidente ocurrido al finalizar el último partido, donde el directivo fue captado provocando a los aficionados.

    Admisión de culpas y renuncia inmediata

    A través de un comunicado oficial emitido hoy, 4 de mayo, “El Equipo del Pueblo S.A.” reconoció abiertamente que las reacciones de Giraldo “no corresponden a los valores, el respeto ni a los estándares de conducta” que históricamente han caracterizado al club. La institución calificó la actuación como inadecuada y ajena al comportamiento habitual del dirigente.

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    Ante la gravedad de los hechos y la ola de indignación ciudadana, Giraldo puso su cargo a disposición. “Como medida responsable y priorizando el bienestar institucional, ha decidido renunciar a la representación legal del club”, señala la misiva. Esta determinación fue aceptada de inmediato por la Junta Directiva con el objetivo de permitir que la organización recupere la “serenidad, estabilidad y enfoque” en sus objetivos.

    Un gesto que fracturó la relación

    El escándalo, que se volvió viral en redes sociales, ocurrió tras la eliminación del DIM de la Liga BetPlay, cuando Giraldo respondió a los reclamos de la tribuna exhibiendo un fajo de billetes a modo de burla. El comunicado admite que, si bien el contexto deportivo genera “emociones intensas”, nada justifica comportamientos que afecten la relación con la hinchada, a quien el club manifestó deberle “respeto, gratitud y consideración”.

    Compromiso con la afición

    La dirigencia del ‘Poderoso’ aprovechó el pronunciamiento para dirigirse directamente a sus seguidores, asegurando que comprenden profundamente la “inconformidad y frustración” que rodea al equipo.

    “Este es un momento que exige actuar con humildad, unidad y respeto”, indicó la institución, reafirmando su compromiso con el juego limpio y la sana convivencia. Con la salida de Giraldo de la representación legal, el Medellín busca cerrar un capítulo de confrontación y comenzar un proceso para “recuperar y fortalecer la confianza” de su gente, mientras intenta sanar las heridas dejadas por un semestre de fracasos deportivos y tensiones administrativas.

    Raúl Giraldo reconoció que la embarró y renunció a ser representante legal del DIM, pero sigue de dueño

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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