Raúl Chapado: «Solo vamos a defender un programa olímpico dónde esté la marcha»

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, aseguró que el objetivo que se marcan para los Mundiales de Budapest (Hungría) es el de acabar entre los diez mejores países en la clasificación por puntos y subrayó, respecto a la polémica generada con la marcha en los últimos tiempos, que su postura es "firme" y solo defenderá un programa olímpico dónde esté la disciplina.

Chapado (Ávila, 1970), que como atleta estuvo especializado en triple salto, es presidente de la RFEA desde noviembre de 2016. El próximo reto al que se enfrenta como máximo dirigente de la federación son los Mundiales de Budapest, a los que España acude con una amplía delegación con el objetivo de seguir manteniendo el nivel mostrado los últimos años.

P: España acude con 58 atletas y un equipo bastante potente. ¿Con qué expectativas afrontan el Mundial?

R: Nuestro equipo, ahora mismo, tiene unas opciones parecidas a las que tuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio, dónde logramos una medalla y once finalistas, o los Mundiales de Eugene, donde tuvimos dos medallas y ocho finalistas. Ahora mismo es la realidad de nuestro deporte y es el objetivo que tenemos, pero las medallas se ganan por pocas centésimas o pocos centímetros y creo que debemos seguir estando entre los diez mejores países en cuanto a clasificación por puntos, que es nuestro gran objetivo.

La realidad es esa. Respecto al año anterior quizá tengamos alguna opción más de luchar por los puestos de honor por el paso que ha dado adelante María Pérez, la plusmarquista mundial de 35 kilómetros marcha, y tanto Álvaro Martín como ella doblan distancia, por tanto aumenta la posibilidad de hacer buenos resultados. También nos basamos en la potencia del 1.500 y del mediofondo español.

P: La lista de ausencias por diferentes motivos es muy grande. Asier Martínez, Mariano García y Ana Peleteiro son solo algunas de ellas. ¿Se les va a echar de menos?

R: Seguro. En total hay cinco o seis de los mejores atletas de la historia del atletismo español que no estarán. Aparte de Asier, Mariano o Ana tampoco están Orlando Ortega, Sara Gallego o Fernando Carro, atletas de mucho nivel cuya ausencia nuestro equipo la va a notar. Aun así, si con estas bajas España es capaz de mantener los niveles de resultados deportivos que hemos tenido en los últimos grandes campeonatos como los Juegos o Mundiales, porque el Europeo es otro nivel, esto hablará muy bien del progreso del atletismo español en el alto rendimiento.

P: Por primera vez en la convocatoria hay más mujeres (31) que hombres (27). ¿Es simplemente un dato o algo que se tiene muy en cuenta dentro de la federación?

R: No son datos, las licencias están subiendo a nivel femenino, en los Campeonatos de España de categorías menores ya hay más atletas mujeres que hombres y el desarrollo del atletismo español es una realidad. En especial relevancia hay que poner los relevos. Tenemos dos relevos clasificados y uno de ellos finalista en el Mundial de 2022 con un quinta posición que está en disposición de intentar entrar en la final aunque será más complicado porque hay equipos que no estaban el año pasado. Eso pone en valor el atletismo femenino. Eso no quiere decir que hayamos conseguido todo sino que estamos en progreso y desarrollo. Quedan muchos retos por superar.

P: Una de las opciones claras de medalla está en la marcha. ¿Cómo ve el nivel actual de la marcha española?

R: Es patrimonio del atletismo nacional desde los principios en 1983. Siempre hemos tenido opciones, a veces han salido y otras no, aunque siempre hemos tenido un equipo muy potente. Llegamos con una generación muy virtuosa, muy talentosa y con un grado de madurez claro. En los Juegos Olímpicos tuvimos tres cuartos puestos y fue ingrato no conseguir una medalla por la valentía que demostraron nuestros atletas. Contamos con atletas como María Pérez, Álvaro Martín, Raquel González, Miguel Ángel López o Diego García Carrera aunque también echaremos de menos a Laura García Caro, que sigue con un covid persistente que la está afectando mucho.

P: Cómo federación, ¿como está viviendo todo lo que está pasando con la marcha y esos cambios a poco más de un año de París?

R: Hay dos partes. Por un lado, el proceso que se ha seguido por el Comité Olímpico Internacional hasta que han aprobado un formato que sustituyese a los 50 kilómetros, porque los 35 nunca estuvieron aprobados. Ha sido mucho tiempo y las decisiones probablemente se han tomado tarde para implementar sistemas, pero una vez que se supera todo esto el objetivo debe ser tener para 2024 a los mejores atletas en 20 kilómetros y dos equipos porque solo cinco Comités Olímpicos van a poder tener dos. Creo que esa prueba mixta nos va a dar la posibilidad de estar peleando por el podio porque tenemos atletas muy competitivos.

La otra parte es qué pasará con el futuro de la marcha y ahí la federación española es determinante y es firme. Nosotros solo vamos a defender un programa olímpico dónde esté la marcha. Es nuestro patrimonio deportivo. No es solo una cuestión de generaciones de atletas sino de entrenadores. Si se perdiese la marcha en los Juegos afectaría al desarrollo de todo nuestro atletismo pero también de otros países como China o Perú, dónde sus máximas posibilidades de medalla pasan por la marcha. Nuestro posición es firme con la marcha en los Mundiales y los Juegos. Otra cosa son los formatos y las decisiones que se tomen respecto a mejorar el atractivo y estas cosas. La marcha tiene que estar en los Juegos y la posición de la federación siempre será esa.

P: Algunos atletas han criticado en redes sociales no sentirse defendidos por la federación

R: Tengo que respetar cualquier opinión que digan los atletas pero es verdad que a día de hoy un presidente tiene la obligación de representar a su atletismo en organismos institucionales y ante las personas que hay que defenderlo, no en redes sociales. Lo que he hecho es defenderlo ante el Consejo de World Athletics, hablar con personas muy relevantes del Comité Olímpico Internacional y el propio presidente del Comité Olímpico Español (Alejandro Blanco). Estamos intentando crear todo ese soporte ante una cosa que es solo un rumor, no solo para la marcha sino para otros deportes. Vemos cómo están reduciendo jugadoras en waterpolo o hay pruebas que tienen que reducirse cada año porque no caben todos los pesos. No es una cuestión exclusiva del atletismo sino que el COI quiere hacer un reparto diferente en su evento y en esa pelea está el atletismo. A día de hoy, que yo estoy en el Consejo de World Athletics, nunca se ha planteado que la marcha salga de los Juegos pero hay que trabajar para que eso nunca ocurra.

P: Para el año que viene, en los Juegos de París, una baza importante puede ser la de Jordan Díaz en triple salto. ¿Ilusiona su progresión?

R: Jordan es un talento increíble. Lo digo como triplista. He visto muy pocos atletas del potencial que tiene. Es verdad que ahora hay un resurgir de atletas con mucho potencial, todos de 17.80, pero no tengo ninguna duda que Jordan, si le respetan las lesiones, peleará por esos puestos de honor en los Juegos de París. Es un atleta muy joven, muy talentoso y con una progresión que ahora mismo no podamos imaginar.

P: El 17 de agosto hay un Congreso de World Athletics y usted opta a una de las cuatro vicepresidencias para las que concurren ocho candidatos

P: Hay una dificultad grande porque solo puede haber un vicepresidente por área, que son los continentes. Es tremendamente complicado aparte de las cuotas de igualdad que yo defiendo que estén y por todo el potencial de los candidatos. Es muy importante para un país tener influencia en los órganos de decisión de un país.

David Ramiro

Por: EFE