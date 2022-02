‘Ratas’ se subieron a un bus por el Parque Juanes con cuchillo y pistolas, le quitaron todo a los pasajeros

La cámara de seguridad del bus grabaron todo el robo y las amenazas a los pasajeros de un bus en Medellín.

Video: Cortesía.

Un bus se servicio público se movilizaba por inmediaciones del Parque Juanes la noche de este miércoles 16 de febrero cuando a las 9:30 de la noche se subieron tres sujetos con armas y cuchillos los amenazaron a todos.

Uno de ellos se hizo al lado del conductor y con el arma en sus manos lo vigilaba y le daba ordenes, mientras que los otros dos, uno con un cuchillo y el otro con arma de fuego recogía los celulares, dinero y otros objetos de valor que les quitaban a los pasajeros.

De acuerdo con las indicaciones, los sujetos bajaron del bus y huyeron hacia Castilla.

La grabación del robo ya está en manos de las autoridades.

