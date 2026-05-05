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    Raquel Vallejo desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 28 de abril

    Publicado por: Juan Manuel

    Raquel Vallejo desapareció en Medellín

    Resumen: Raquel Vallejo Peláez es una mujer colombiana de 38 años, cuya identidad de género es femenina. Al momento de su desaparición, vestía una camiseta roja y un jean azul, lo que puede ayudar a su identificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Raquel Vallejo Peláez es una mujer colombiana de 38 años, cuya identidad de género es femenina. Al momento de su desaparición, vestía una camiseta roja y un jean azul, lo que puede ayudar a su identificación.

    Entre sus señas particulares se destacan varios tatuajes: nombres como “Mariana”, “María Milagros”, “Margarita” y “Manuel”, además de un tatuaje de un decenario ubicado en su antebrazo, rasgos que son claves para su reconocimiento.

    Fue reportada como desaparecida el 28 de abril de 2026 en la ciudad de Medellín. Su caso requiere atención y difusión para facilitar su pronta localización y garantizar su bienestar.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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