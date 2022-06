[FOTO] «Me quitan tiempo»: Reconocido rapero advirtió a sus fans no pedirle fotos en la calle

El polémico rapero Natanael Cano ha dado de qué hablar, pues recientemente el cantautor mandó un contundente mensaje a sus seguidores a través de sus redes sociales, donde les pido, que si lo veía en la calle no lo molestaran con pedirle fotos, pues considera que ya no tiene tiempo para él.

Fue a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram que Natanael se mostró molesto con sus seguidores, pues explicó que si mientras se encontraba descansando o paseando por la calle, no se tomaría fotos a quien llegara a pedirle alguna, pues señalando que se trata de su tiempo libre, el cual quiere disfrutar al máximo por la excesiva carga de trabajo que tiene.

Lea también:

A «Dolar» lo buscan en el municipio de Bello, Antioquia https://t.co/3w6jFhUGpy — Minuto30.com (@minuto30com) June 13, 2022

Sin embargo, aunque Cano se ha vuelto un famoso cantante de regional mexicano por sus «corridos tumbados», llevando así la música mexicana a través de las fronteras internacionales, formando parte de un éxito mundial en el que mezcla diferentes tipos de ritmos con el regional, sus seguidores aseguraron que ya se le había subido la fama, pues anteriormente, el joven de 21 años trataba de relacionarse más con sus fans.

«Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto, que no las doy, no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez, hahah no funciona así bebés, perdón», escribió.

Los mensajes de reconocido rapero para que no le pidan más fotos.

Ante los comentarios de sus seguidores, el intérprete de «Diamantes» compartió otra publicación donde intentó aclarar que no se trata de «agrandado», sino que solamente se trata de su espacio, pues el lugar donde deben mostrarle su cariño es en los escenarios.

También añadió que no le importaba si era el cumpleaños de alguno de sus seguidores, pues con la pena se iba a negar a dar cualquier tipo de interacción en la calle mientras se encuentre fuera del escenario.

«Mi gente tal vez es tu cumpleaños y todo, pero yo también tengo 4599 broncas, negocios y trabajo como para ponerme a darles sus felicitaciones… Maduren, maduren, es parte del crecimiento mi gente», señaló el cantante mexicano.

Para leer más noticias, clic aquí.