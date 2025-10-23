Ramsey, futbolista galés que juega en México, sumido en la tristeza por que su perrita se perdió en una guardería canina

Resumen: El futbolista relata la frustración de la búsqueda: "Las cámaras no grababan, ningún rastreador la encontró, ningún avistamiento, ningún cuerpo y un montón de mentiras"

Minuto30.com .- El futbolista galés Aaron Ramsey, mediocampista de Pumas de México, atraviesa un momento de profunda tristeza y desesperación por la pérdida de su mascota, Halo, en una guardería canina en Guanajuato. Tras más de una semana de búsqueda infructuosa, el jugador ha compartido un mensaje conmovedor que refleja el dolor que vive su familia ante la incertidumbre.

Ramsey publicó una emotiva historia en redes sociales, expresando la agonía de no tener respuestas: «Hemos permanecido en silencio, intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla. ¿Sin ninguna explicación?».

Un manto de misterio

El futbolista relata la frustración de la búsqueda: «Las cámaras no grababan, ningún rastreador la encontró, ningún avistamiento, ningún cuerpo y un montón de mentiras». La falta de respuestas claras ha sumido a la familia en una dolorosa pregunta: «Solo queremos despedirnos y seguir adelante. ¿Cómo podemos seguir adelante ai no sabemos si está viva o muerta?»

Vínculo de más de una década

Halo, la perrita que ha acompañado a Ramsey por más de diez años, desapareció el pasado 9 de octubre. Fue dejada en una guardería ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde presuntamente se extravió en circunstancias que aun eswtán por esclarecer.

Según versiones extraoficiales, y ante la nula evidencia —ninguna cámara de seguridad registró su salida ni se hallaron rastros—, la familia Ramsey ha comenzado a perder la esperanza de recuperar con vida a su querida mascota de 10 años.

Recompnesa

El jugador ha destinado una recompensa de 10 mil dólares para quien de información acerca del paradero de la perrita.