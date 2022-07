Ramiro Meneses no vio a Tatán Mejía cómo rival en MasterChef, ¿por qué?

in

Desde el inicio de temporada de Masterchef Celebrity Colombia, Tatán Mejía fue uno de los participantes más fuertes y que más se perfilaba como ganador. Y aunque llegó a ser uno de los finalistas, Ramiro Meneses fue quien obtuvo la victoria, además de una gran suma de dinero como premio.

Luego del triunfo, Ramiro se ha dedicado a dar entrevistas y ha hablado sobre su relación con el resto de sus compañeros. En este sentido, recientemente el intérprete aseguró que a pesar de que era uno de los mejores cocineros, nunca vio como un rival a Tatán Mejía.

Ramiro Meneses fue entrevistado en el programa Yo, José Gabriel para hablar sobre su triunfo en Masterchef Celebrity. Y en la oportunidad se le consultó a qué otro concursarte le tenía miedo y aprovechó para hablar sobre el tema respecto al deportista.

«Todos eran demasiado peligrosos», dijo en un inicio. Y de inmediato se refirió a Tatán Mejía asegurando que con él todo fue distinto.

«Él es un competidor muy fuerte, pero lo que me pasaba es que como era muy fuerte uno sabía a qué atenerse con él», reconoció.

Además, confesó que una de sus estrategias fue «meterle la quinta, como diría ‘Tatán'» solamente a ciertas pruebas, con el fin de no ponerle el total empeño a las que eran más sencillas, sino a las complicadas.

Ramiro Meneses habló sobre sus compañeros en MasterChef.

Por otro lado, en conversación con Superlike, Meneses ofreció más detalles de su relación con Tátan. Según lo que contó, el motociclista fue el primero en percatarse del talento que tenía él en la cocina, por lo que siempre buscó sacarlo de la competencia, incluso en una oportunidad se lo confesó personalmente.

«El primero que se pilló que yo era el más fuerte fue Tatán y fue el que hizo varios intentos para sacarme, y yo sabía, él me lo decía. Fue en tres ocasiones que me puso así», aseguró Ramiro. En la misma línea, recordó un reto específico en el que Tatán quiso sacarlo del camino, sin embargo, ambos reconocían que de eso se trataba la competencia, de ganar individualmente.

«Lo primero fue en el reto del mamoncillo: yo lo miré y él me dijo: ‘Parcero, qué pena, es que es una competencia, lo siento. Espero me entienda’. Y yo le dije: ´»Todo bien, fresco´. Me fue bien con esa», contó en la entrevista.

