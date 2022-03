¡Todo por la juventud! Ramiro Meneses se sometió a unos cuantos retoques en la cara

in

Al actor Ramiro Meneses lo estamos viendo en las noches de la televisión participando en el reality ‘MasterChef’ mostrando que no es solo un excelente actor, sino que también tiene buenos talentos culinarios.

Hace algunas horas, el antioqueño mostró en sus redes sociales que decidió someterse a unos retoques estéticos en su rostro.

Ramiro Meneses se dejó ver en varias publicaciones en redes sociales que comparten el tratamiento al que se sometió para quitarse unos cuantos años de encima.

«Es un procedimiento de radiofrecuencia fraccionada que renueva las células de la piel mediante la inserción de microagujas y la exposición de energía de radiofrecuencia en la dermis, mejorando el tono y tensado de la piel», explico la experta en los procedimientos en un video donde aparece el actor y contó que desde diciembre se realiza este proceso ambulatorio.

«En el último tiempo, he venido con un ajetreo de mucho trabajo y labor, horas largas, y las luces resecan la piel. Uno siempre está obligado a hidratarse, pero no siempre es así. Entonces, la piel siempre empieza a sufrir. Y, bueno, no tenemos 20 años», explicó el famoso, contando el porque se esta interviniendo su papada, rosto, levantamiento de cejas y mejorar su contorno.

