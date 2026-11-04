Rafael Nadal será propuesto como nuevo miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Resumen: El Real Madrid propondrá a Rafael Nadal, socio de honor del club, como nuevo miembro de su Junta Directiva. El tenista aceptó la propuesta con ilusión y ganas de aprender y aportar. El nombramiento aún debe ser ratificado por la Asamblea General de Socios Compromisarios.



Foto: Instagram Rafa Nadal

El Real Madrid anunció que Rafael Nadal será propuesto como nuevo miembro de su Junta Directiva. La decisión se tomó este miércoles 4 de noviembre y quedó consignada en un comunicado oficial del club.

La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy, acordó someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 del club, como nuevo integrante de ese órgano.

La respuesta de Nadal

Horas antes, en una publicación conjunta con el club en redes sociales, el propio tenista agradeció la propuesta. «Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda», escribió.

Un socio de honor en la dirigencia

En el comunicado, la entidad recuerda que Nadal es socio de honor del Real Madrid y lo describe como «una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo».

Para el club, añade el texto, constituye «un enorme orgullo» que una figura de esa dimensión deportiva y humana, «un referente del deporte español y mundial», pase a formar parte de la Junta Directiva y contribuya, desde esa responsabilidad, «al presente y al futuro» de la institución.

El palmarés que destaca el club

El Real Madrid resalta la trayectoria del tenista con cifras concretas: 92 títulos individuales, entre ellos 22 torneos de Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas, cinco Copas Davis con España y el primer lugar del ranking mundial.

Sin embargo, el club subraya que la figura de Nadal representa «mucho más que sus éxitos». Según el comunicado, su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario lo hacen «un ejemplo dentro y fuera de las pistas».

Valores que, según el club, definen su identidad

La institución sostiene que todos esos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y que Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, lo que lo convirtió en un referente para millones de personas en todo el mundo.

Una relación de años con el club

Nadal y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, han coincidido en actos del club en el estadio Santiago Bernabéu, entre ellos el partido ante la Real Sociedad en septiembre de 2023, cuando se saludaron antes del encuentro, según registró la agencia AP. Medios españoles como RTVE señalan además que el extenista mantiene buena relación con el presidente del club.

El nombre de Nadal ya se había relacionado antes con la política interna del Real Madrid. Según recordó RTVE, se le vinculó con la candidatura a la presidencia del empresario Enrique Riquelme, algo que el propio tenista desmintió mediante un comunicado en sus redes sociales el pasado 13 de mayo.

Lo que dice el club sobre su aporte

El Real Madrid presenta el nombramiento no solo como un reconocimiento a la carrera de Nadal, sino como una forma de contar con su experiencia y con los principios que han marcado su trayectoria. En el comunicado, la entidad afirma que el tenista contribuirá, desde la responsabilidad de integrar la Junta Directiva, al presente y al futuro del club.

El comunicado fue divulgado el mismo miércoles en la web oficial del club, tras la reunión de la Junta Directiva, y Nadal lo acompañó con su propio mensaje de agradecimiento en redes sociales.

Qué sigue

El nombramiento aún no es definitivo. Según lo comunicado, la Junta Directiva elevará la propuesta a la Asamblea General de Socios Compromisarios, que debe ratificarla. El club tiene prevista esa Asamblea para el sábado 21 de noviembre.

El acuerdo distingue así dos momentos: la decisión adoptada este miércoles por la Junta Directiva y su posterior presentación ante los compromisarios, que son quienes deben dar el respaldo final al ingreso de Nadal en el órgano de gobierno del club.

En su mensaje en redes sociales, Nadal acompañó el anuncio con dos fotografías suyas: una de niño con la camiseta del Real Madrid y otra saludando al público desde el césped del estadio Santiago Bernabéu.

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