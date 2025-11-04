Rafael Echeverry desapareció en Medellín

Resumen: Rafael Echeverry, de 67 años, fue reportado como desaparecido el 3 de noviembre de 2025 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Enciso.
Al momento de ser visto por última vez, vestía una camisa de manga larga color naranjada y tenis color café. Su apariencia física incluye cabello tipo “peli indio”, piel morena, estatura de 1.74 metros y contextura delgada.