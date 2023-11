Rafael Bonachela estrena su pieza más intima con Chavela Vargas, Buika y Rosalía

in

Sídney (Australia), 1 nov (EFE).- Las voces de mujeres como Rosalía, Silvia Pérez Cruz, Chavela Vargas o Buika se mezclan con los intensos y físicos movimientos del coreógrafo español Rafael Bonachela en "Somos", una íntima pieza que se estrenó este martes en Sídney (Australia).

El coreógrafo, al frente de la Sydney Dance Company, la compañía de danza contemporánea más importante de Australia, utiliza doce canciones de cinco mujeres españolas y latinas que le inspiran, desde las españolas Rosalía, Silvia Pérez Cruz y Concha Buika, a la mexicana Chavela Vargas o la artista venezolana Arca.

"Es una pieza dedicada a estas cinco artistas que me inspiran y me emocionan. Sus voces son el lienzo sobre el que he coreografiado esta obra. Siempre quise crear un trabajo de larga duración con música en español", explica Bonachela a EFE antes del estreno.

El coreógrafo (La Garriga, Barcelona, 1972), que se fue a Londres a los 18 años para estudiar danza y unirse a la legendaria Rambert Dance Company, explica que "estas canciones representan los sonidos de mi infancia y la forma en que he seguido conectándome con mi cultura hasta la edad adulta".

Una saeta de Pérez Cruz, una bulería de Rosalía, una ranchera de Buika o Somos de Chavela Vargas se mezclan con los intensos dúos y tríos del catalán en un escenario rodeado del público.

"Es una música que siempre ha estado dentro de mi y la quería coreografiar de una manera especial, súper íntima", explica Bonachela, que ha decidido representarla en una sala con solo 150 personas de público, que están muy cerca de los bailarines.

"Es una sensación muy diferente a la de un gran teatro", apunta.

"Somos" se terminó de ensayar en Madrid en los Teatros del Canal donde la Sydney Dance Company -de la que Bonachela es director artístico desde hace 15 años- estaba de gira y estrenó el pasado septiembre otros dos espectáculos con gran éxito de público, en la primera visita de la compañía australiana a la capital española.

"Un trabajo que tiene tanto feeling latino y español, terminarlo en Madrid es algo muy bonito. Una conexión muy bonita", explica el coreógrafo.

En relación al paso de la compañía por Madrid, Bonachela se muestra entusiasmado: "Fue increíble. La generosidad y la pasión del público. Poder presentar mi trabajo allí después de tantos años fuera, era una espinita que me quería quitar. No podía haber ido mejor".

Tras una temporada en Sídney, centrada en coreógrafos emergentes, la compañía volverá a viajar a Europa y América el año que viene y actuará en el Mercat de les Flors de Barcelona en marzo.

La SDC fue fundada en 1969 por la bailarina Suzanne Musitz y desde 2009 está bajo la dirección de Bonachela. La compañía ha consolidado su reputación como potencia creativa, con un aclamado grupo de bailarines presentando los nuevos trabajos de su director y otros coreógrafos, diseñadores, compositores y músicos.

Por: EFE