Rafa Taibo está en el hospital tras vacunarse

A través de su cuenta de Instagram, el presentador español Rafa Taibo contó que su vida dio tremendo cambio luego de que recibiera la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.

«Mi vida era totalmente normal hasta que el pasado viernes 21 decidí vacunarme, desde ese momento mi vida dio un vuelto de 180 grados y se convirtió en una pesadilla”, dijo el presentador español mientras salía con aparatos en sus fosas nasales.

Lea también: ¡Subió demasiado! Este martes, Colombia estuvo a nada de los 26.000 casos de covid-19

«Por más que me encuentre en la inmunda, soy un hombre muy muy afortunado. Estando aquí postrado, sudoroso y tembloroso, quien viene a mi cabeza son los miles de personas que no tienen recursos, o que están solas y que tienen que atravesar esta circunstancia angustiosa y aterradora desde la incertidumbre más absoluta, la impotencia de la falta de recursos o la angustia aplastante de la soledad. Eso es lo que me parte el corazón en mil pedazos», escribió en uno de sus post.

Así se encuentra Rafa Taibo: