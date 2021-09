VIDEO:¿También le pasó? A Rafa Taibo, de ‘Ellos Están Aquí’, el Covid le aumentó el «apetito sexual»

El reconocido actor y presentador principal del programa ‘Ellos Están Aquí’, Rafa Taibo, habló de su estado de salud y su evolución luego de que a finales del mes de mayo, tuviera que ser hospitalizado tras presentar varios síntomas del Covid-19 después de recibir la primera dosis de la vacuna.

Pese a que permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Reina Sofía, Taibo pudo vencer exitosamente al virus. Sin embargo, en una entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’, reveló que le quedaron algunas secuelas.

«Te quedan algunas cosillas, como pequeños problemas de memoria, cansancio y episodios de narcolepsia. De repente me entra un sueño que no puedo dominar y me toca acostarme de inmediato», dijo Rafa Taibo.

Asimismo, el presentador explicó que otra de las consecuencias que le dejó el coronavirus fue el incremento del «apetito sexual», e incluso dijo que por momentos, no sabe cómo manejar la situación.

“Veo a una mujer y me invade una necesidad de poseerla, que tengo que ir a decirle que hagamos el amor y por eso me he llevado unas buenas bofetadas”, agregó el investigador paranormal.

Esta fue la entrevista con ]Rafa Taibo

