Resumen: El flujo de millones de "narco-dólares" por el norte de África sirve como mecanismo de financiación y cobro de "peajes" para grupos armados irregulares y organizaciones terroristas que operan en la región del Sahel.

Radiografía de la «Autopista 10»: de América a Europa por África para llevar la droga

Minuto30.com .- En el submundo del crimen organizado y el tráfico internacional de drogas, la “Autopista 10” (o Highway 10 en inglés) es el término que utilizan las agencias policiales y de inteligencia globales para describir la principal ruta marítima y aérea de contrabando que conecta a Sudamérica con África Occidental.

Recibe este nombre porque la ruta de tráfico sigue de cerca la línea del paralelo 10 norte (la latitud 10° N), la cual traza geográficamente el trayecto más corto a través del Océano Atlántico entre ambos continentes.

¿Cómo funciona esta ruta transatlántica?

El uso y perfeccionamiento de este corredor ha transformado el mapa global del narcotráfico, convirtiendo a África en un trampolín indispensable para llegar a los mercados de alto valor. Su dinámica opera bajo las siguientes fases:

El punto de partida: Las embarcaciones (buques mercantes, pesqueros, submarinos artesanales) o las aeronaves ilegales inician su trayecto principalmente desde las costas de Venezuela, Colombia, Guyana o el noreste de Brasil.

El cruce directo: Al navegar sobre el paralelo 10, los traficantes minimizan la distancia y el tiempo de exposición en mar abierto, haciendo el viaje mucho más rápido y reduciendo el riesgo de ser interceptados por patrullas oceánicas.

La escala africana (El almacén): El cargamento llega a países de África Occidental como Sierra Leona, Guinea, Senegal, Cabo Verde, Costa de Marfil o Guinea-Bisáu. Las mafias utilizan estos territorios como “bodegas” o zonas de tránsito, aprovechando la menor presencia de autoridades internacionales, la porosidad de las fronteras y la vulnerabilidad institucional.

El destino final: Una vez la cocaína está en suelo africano, se “enfría” y se divide en alijos más pequeños. Desde allí, redes criminales locales, mafias europeas (como la ‘Ndrangheta italiana) o cárteles balcánicos se encargan de subir la droga por el desierto del Sahara o por las costas mediterráneas (hacia Marruecos o Libia) para finalmente inundar el mercado de Europa y Medio Oriente.

El impacto de la Autopista 10 a nivel global

El auge de este corredor logístico ha generado profundas alarmas en la comunidad internacional debido a sus implicaciones estratégicas:

Volumen gigantesco: De acuerdo con estimaciones de autoridades europeas y agencias antidrogas, cerca del 30% de toda la cocaína que ingresa actualmente a Europa transita previamente por este corredor africano.

Financiación del terrorismo: El flujo de millones de “narco-dólares” por el norte de África sirve como mecanismo de financiación y cobro de “peajes” para grupos armados irregulares y organizaciones terroristas que operan en la región del Sahel.

Un eco oscuro de la historia: Como un dato histórico y trágico, la ruta de navegación sobre el paralelo 10 es exactamente la misma que se utilizó durante siglos para el tráfico transatlántico de esclavos desde el Golfo de Guinea hacia América. Hoy, las redes criminales han invertido el flujo para enviar estupefacientes de occidente a oriente.

Entender la existencia de la Autopista 10 es la pieza clave para comprender operaciones como la incautación del buque Arconian que mencionamos anteriormente: un mercante saliendo desde Sierra Leona hacia Libia está ejecutando a la perfección el segundo tramo de esta monumental red de tráfico global.