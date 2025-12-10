Resumen: El alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, junto a congresistas antioqueños, radicó en Bogotá un histórico Proyecto de Ley que busca declarar los Petroglifos del municipio como Patrimonio Cultural de la Nación. La iniciativa pretende crear el "Santuario Rupestre del Cártama", asegurando recursos estatales para la investigación, conservación y protección de este complejo arqueológico, considerado uno de los más importantes de Colombia, garantizando así la preservación del legado ancestral del suroeste antioqueño.

Radican histórico proyecto de ley para declarar los Petroglifos de Támesis como Patrimonio de la Nación

En un movimiento decisivo para la preservación de la memoria ancestral de Antioquia, este miércoles fue radicado formalmente ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley que busca elevar los Petroglifos de Támesis a la categoría de Patrimonio Cultural de la Nación.

El acto protocolario fue liderado por el alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, y el concejal Jorge Mario Cadavid Aguirre, quienes viajaron a la capital para oficializar la entrega del documento. La iniciativa cuenta con un sólido respaldo legislativo, siendo impulsada por el representante a la Cámara Juan Fernando Espinal y los senadores Paola Holguín y Esteban Quintero.

Le puede interesar: Escándalo en la cárcel El Bosque: así fue el ‘parrandón’ de Los Costeños en plena noche de velitas

Un Santuario para la historia

El proyecto no se limita a un reconocimiento simbólico. El articulado propone la creación oficial del Santuario Rupestre del Cártama, una figura jurídica que permitiría canalizar recursos del orden nacional destinados específicamente a tres pilares:

Protección: Blindar las zonas arqueológicas ante amenazas externas.

Investigación: Profundizar en el significado y origen de los grabados.

Conservación: Frenar el deterioro natural y humano de las piedras.

“Este proyecto marca un hito para el municipio, al elevar la defensa de su legado milenario al nivel más alto de respaldo institucional”, señalaron los promotores durante la radicación.

La importancia de los Petroglifos

Támesis es reconocido por poseer una de las mayores densidades de arte rupestre en Colombia. Estas piedras grabadas son vestigios de las civilizaciones prehispánicas que habitaron el suroeste antioqueño y representan un sistema de comunicación y cosmovisión invaluable.

Con la radicación de este proyecto, se espera que el Estado colombiano asuma un rol activo en la salvaguarda de este tesoro arqueológico, garantizando que las futuras generaciones puedan conocer la historia grabada en las montañas del Cártama. El trámite legislativo iniciará su curso en las próximas semanas, donde se espera el apoyo de las diferentes bancadas por su alto valor cultural.

Radican histórico proyecto de ley para declarar los Petroglifos de Támesis como Patrimonio de la Nación