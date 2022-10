Ataques racistas al nuevo primer ministro del Reino Unido, por su origen indio

Rishi Sunak se convirtió en el primer ministro del Reino Unido, el primero en la historia de ese país que no es de piel blanca, por lo que algunos critican estar gobernados por él.

Sunak llega en remplazo de Liz Truss, quien renunció al carargo tan solo mes y medio después de asumirlo el pasado seis de septiembre.

Para muchas la llegada del nuevo ministro significa un cambio generacional y de pensamiento, pero para muchos su origen indio es un retroceso.

“El 85% de los británicos son blancos y debería haber alguien que nos represente”, dijo Larry Jerry, un militante del Partido Conservador, en una entrevista con la periodista Sangita Myska, de la cadena LBC.

Mientras que la comunicadora trinó en su cuenta de Twitter: “Que una persona de color se convierta en primer ministro es un momento histórico. Deténgase con los peros. Solo hay que reconocer eso”.

'Rishi Sunak isn't even British!'

Sangita Myska eviscerates this racist caller who says Tory party member won't vote for Sunak because 'he doesn't represent Britain'.@SangitaMyska pic.twitter.com/xowtWAYTPk

— LBC (@LBC) October 22, 2022