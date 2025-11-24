Resumen: Las autoridades capturaron en Santander al presunto feminicida que huyó de Bogotá tras intentar borrar evidencia del crimen. Su rastro fue reconstruido a partir de denuncias, testimonios y seguimientos en varias regiones del país, lo que permitió ubicarlo en una vereda de Bolívar y trasladarlo a Bogotá, donde permanece bajo medida de aseguramiento.

¡Quiso borrar el crimen con fuego! Así cayó el feminicida que escapó de Bogotá y terminó acorralado en Santander

Lo que comenzó como un intento desesperado por borrar la evidencia terminó desencadenando una de las persecuciones más intensas de los últimos meses. César Augusto Urrego, señalado de asesinar a una mujer en Bogotá e incendiar la vivienda para eliminar rastros del crimen, emprendió una huida que lo llevó a atravesar varios departamentos antes de ser ubicado por un grupo especializado de investigadores.

La escena inicial, marcada por las llamas y los esfuerzos del agresor por destruir cualquier prueba, fue el punto de partida para un despliegue silencioso que exigió análisis forenses, rastreo de información y una coordinación que se prolongó durante días. Con base en los primeros hallazgos, los investigadores siguieron su rastro hacia el Magdalena Medio.

El primer destino del equipo fue Puerto Boyacá. Allí permanecieron tres días recopilando testimonios, contrastando versiones y revisando información que permitiera reconstruir la ruta de escape del señalado. Aunque para ese momento Urrego ya había abandonado el municipio, una fuente humana aportó el dato que orientó la investigación: su posible desplazamiento hacia Santander.

Con esa información, los investigadores se trasladaron a la vereda Las Nutrias, en el municipio de Bolívar, una zona rural con acceso limitado y caminos difíciles. Para no alertar al sospechoso, los uniformados realizaron labores de verificación de manera discreta dentro de la comunidad.

Tras confirmar su presencia en el lugar, el equipo llevó a cabo un operativo que permitió su captura de forma rápida y sin incidentes. Posteriormente, los investigadores realizaron el traslado hacia Bogotá, un recorrido de aproximadamente ocho horas debido al estado de las vías y la distancia entre la vereda y la capital.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes y actualmente cuenta con medida de aseguramiento intramural.