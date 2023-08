Quinton Aaron actor de «Un Sueño Posible» defiende a Sandra Bullock

La película de «Blind Side» no termina y Quinton Aaron defiende a Sandra Bullock de Haters que han pedido que devuelva el «Oscar» ganado del 2010 por interpretar a una mamá que acoge a un joven desprotegido.

A raíz de todo lo que ha generado la demanda de Michael Oher cuya historia inspiró la película «Un Sueño Posible» que llegó primero a un libro y luego un guión cinematográfico; Quinton Aaron el actor que interpretó a Oher al lado de de Sandra Bullock, no se quedó callado ante lo sucedido y los haters que en twitter pidieron que la actriz devolviera el Oscar que ganó por su interpretación como «Anne Tuohy» la madre que abrió su corazón al joven desprotegido.» The Blind Side ha sido un faro de esperanza para la gente» dice el actor pero quedó en shock cuando conoció los detalles que han ventilado de la realidad de la historia al menos de un lado. Y es que Quinton, recuerda que después de la película intento hablar con Other pero este por su apretada agenda deportiva y logros no lo atendió, destacando que era imposible que le estuviera yendo mal con los «Tuohy». Pasando al plano de los que pidieron la cabeza de Sandra Bullock, deja claro que equipara a quienes suman a Bullock al drama de esta historia en la vida real como «saqueadores» que aparecen en un motín solo para «causar estragos». Definiendo que dejen de molestar a la actriz que ahora está pasando un drama con la muerte de su esposo. Quinton Aaron expresó a Entertaintmet Weekly que «lo uno no tiene nada que ver con el otro. Sandra no le tapó los ojos a nadie. Sandra no creó esto …. Es una actriz a la que le pagaron por hacer un trabajo. Lo hizo muy bien. y ella fue reconocida por su talento. ¿Por qué le quitan eso? Mi mamá siempre me decía: ‘Piensa antes de hablar’, y ahora sé por qué». Para muchos esto dice la calidad y vínculo que los dos actores estrecharon durante el rodaje de «The Blind Side» / «Un Sueño Posible».

