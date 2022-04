Por intervenir en política, Daniel Quintero solicita a Duque que pida la renuncia del comandante del Ejército

in

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dejó ver en su cuenta de Twitter una notoria preocupación, pues considera que el comandante del Ejército, el General Eduardo Zapateiro, estaría interfiriendo en política, algo que la ley lo prohibe.

En redes sociales, el alcalde escribió: «Por el bien de la democracia y la estabilidad Nacional el Presidente Duque debe pedir la renuncia inmediata del General Zapateiro quien a pesar de tener a cargo a 500 mil hombres armados decidió tomar partido político. Su participación en política es ilegal y peligrosa para todos».

¿Por qué Quintero pide la renuncia del comandante del Ejército?

El alcalde consideró que una serie de trinos del General en contra de Gustavo Petro son una clara muestra de campaña política en contra del candidato de la Colombia Humana, y por eso pidió su baja.

En uno de los trinos, Zapateiro indicó: «A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura».

La petición del alcalde se fundamenta en el artículo 219 de la Constitución Política, que reza lo siguiente: «La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.