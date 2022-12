«Vamos a cerrar una página”, Daniel Quintero habló sobre la implosión de Continental Towers

in

El próximo jueves 8 de diciembre se realizará la implosión del edificio Continental Towers, de El Poblado, a las 10:00 a.m., que fue evacuado desde 2013 por presentar fallas estructurales y riesgo para la comunidad aledaña.

De esta manera se termina un capítulo de esta historia que tiene afectada a cientos de familias del sector, y que fue construido por Lérida CDO, la misma responsable del desaparecido Space que dejó 12 personas muertas.

Medellín se va a poder sentir orgullosa de su infraestructura, ya hay controles más fuertes sobre los edificios que se construyen en la ciudad porque de todos esos errores se aprende», dijo el alcalde.

Entre las 9:00 y las 11:00 a.m. de ese jueves, se presentarán cierres viales en las zonas aledañas a esta estructura ubicada en el sector de las Palmas. Además, los vecinos tendrán que salir de sus casas mientras se realiza la implosión.

“No podrán volver inmediatamente, se calcula que tendrán que estar por fuera al menos cinco horas. Y para el caso de Interclub, antes de volver, el equipo del Dagrd revisará que la explosión no haya causado ningún daño particular sobre el edificio y por eso, ellos no pueden volver ese mismo día y tendrán que esperar un par de días más”, agregó el mandatario.

