«No quedará ninguno libre»: alcalde Daniel Quintero advierte a los responsables de las muertes de los dos hinchas

En la madruga del 30 de abril se dieron enfrentamientos entre los hinchas del Nacional y del Medellín a fuera del Atanasio Girardot, dejando como resultado dos personas muertas y varios heridos.

En horas de la tarde se dieron a conocer las identidades de los dos fallecidos, los cuales corresponden a S. Jaramillo de 34 años y A. Gallego de 25 años.

Ante el balance del incidente, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció a través de su cuenta de Twitter que “daremos 200 millones de recompensa a quienes nos ayuden a identificar y judicializar a los responsables”.

Además, les advirtió a los responsables que no los dejaran libres y se refiero a ellos como «asesinos»:

No quedará ninguno libre. Quienes participaron en la riña no son hinchas, son asesinos. No es el estadio sino la cárcel lo que les espera. Tenemos suficiente material probatorio, videos y testimonios. La fiscalía ha delegado un fiscal especializado. Se suman 15 agentes de la…

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 30, 2023