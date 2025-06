¡Quieto en primera! Registraduría frena la Consulta Popular de Petro, hasta que Cortes digan si es legal o no

Este martes, el registrador Nacional, Hernán Penagos, aseguró que no hará movimientos sobre la Consulta Popular hasta que las Cortes consideren si el decretazo de Petro fue legal o ilegal.

El registrador fue claro en asegurar que necesita el concepto jurídico de la Corte para llamar o no a los colombianos a las urnas: “estamos ante un problema jurídico de problema mayor. La pregunta es si se cumplieron o no los requisitos para convocar a una consulta popular de acuerdo con al Constitución y es claro y evidente que ante una controversia jurídica entre el Legislativo y el Ejecutivo de tal magnitud y que no tiene precedentes, lo correcto es dejar que las altas cortes decidan si continuamos o no con los trámites de la consulta”, aseguró.

“Es muy importante que alguna de estas cortes tome decisiones que nos permitan saber hacia dónde conducirnos, insisto, no solamente para la convocatoria a una consulta, sino para evitar una ruptura institucional en el país” añadió el registrador.

Y es que la Consulta ha sido abiertamente criticada, pues el Congreso ya había desestimado la idea de ir a las urnas negándola por medio de votación en el Senado, y el presidente decidió ordenarla por decreto, desconociendo el poder legislativo.

