    ¡Quieren ser cabeza de grupo! Titulares de Atlético Nacional para visitar a Junior
    Estos son los titulares de Atlético Nacional para visitar a Junior de Barranquilla con el objetivo de una victoria que los deje cabeza de grupo. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció una nómina alternativa para enfrentar a Junior en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, buscando la victoria a pesar de las importantes bajas de jugadores claves como Tesillo, Campuzano y Cándido. El equipo formará con Luis Marquínez en el arco, una línea defensiva con Cristian Uribe, Simón García, César Haydar y Andrés Salazar, un mediocampo con Élkin Rivero, Matheus Uribe y Edwin Cardona, y un ataque compuesto por Juan Bauzá, Marlos Moreno y Alfredo Morelos. El partido se jugará a las 7 de la noche.

    El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció el grupo de titulares con los que el verde paisa enfrentará a Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

    Teniendo en cuenta las bajas de jugadores claves como William Tesillo, Jorman Campuzano y Camilo Cándido, así formará el equipo.

    El verde estará integrado por Luis Marquínez en el arco y los centrales Cristian Uribe y Simón García.

    Los laterales para este juego serán César Haydar por la banda derecha y Andrés Salazar lo hará por la lateral izquierda.

    En el medio campo, Atlético Nacional formará con los volantes Élkin Rivero, el experimentado Matheus Uribe y en zona de ataque Edwin Cardona.

    En punta, el verde paisa atacará con Juan Bauzá, Marlos Moreno y Alfredo Morelos, un equipo alterno con el que el club antioqueño buscará la victoria.

    Así como el resto de los juegos, el compromiso en el Metropolitano será desde las 7 de la noche.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

