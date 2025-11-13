¡Quieren ser cabeza de grupo! Titulares de Atlético Nacional para visitar a Junior

Resumen: El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció una nómina alternativa para enfrentar a Junior en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, buscando la victoria a pesar de las importantes bajas de jugadores claves como Tesillo, Campuzano y Cándido. El equipo formará con Luis Marquínez en el arco, una línea defensiva con Cristian Uribe, Simón García, César Haydar y Andrés Salazar, un mediocampo con Élkin Rivero, Matheus Uribe y Edwin Cardona, y un ataque compuesto por Juan Bauzá, Marlos Moreno y Alfredo Morelos. El partido se jugará a las 7 de la noche.
El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció el grupo de titulares con los que el verde paisa enfrentará a Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Teniendo en cuenta las bajas de jugadores claves como William Tesillo, Jorman Campuzano y Camilo Cándido, así formará el equipo.
El verde estará integrado por Luis Marquínez en el arco y los centrales Cristian Uribe y Simón García.
Los laterales para este juego serán César Haydar por la banda derecha y Andrés Salazar lo hará por la lateral izquierda.
En el medio campo, Atlético Nacional formará con los volantes Élkin Rivero, el experimentado Matheus Uribe y en zona de ataque Edwin Cardona.
En punta, el verde paisa atacará con Juan Bauzá, Marlos Moreno y Alfredo Morelos, un equipo alterno con el que el club antioqueño buscará la victoria.
Así como el resto de los juegos, el compromiso en el Metropolitano será desde las 7 de la noche.
Más noticias de Atlético Nacional
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.