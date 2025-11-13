¡Quieren ser cabeza de grupo! Titulares de Atlético Nacional para visitar a Junior

El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció el grupo de titulares con los que el verde paisa enfrentará a Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Teniendo en cuenta las bajas de jugadores claves como William Tesillo, Jorman Campuzano y Camilo Cándido, así formará el equipo.

El verde estará integrado por Luis Marquínez en el arco y los centrales Cristian Uribe y Simón García.

Los laterales para este juego serán César Haydar por la banda derecha y Andrés Salazar lo hará por la lateral izquierda.

En el medio campo, Atlético Nacional formará con los volantes Élkin Rivero, el experimentado Matheus Uribe y en zona de ataque Edwin Cardona.

En punta, el verde paisa atacará con Juan Bauzá, Marlos Moreno y Alfredo Morelos, un equipo alterno con el que el club antioqueño buscará la victoria.

Así como el resto de los juegos, el compromiso en el Metropolitano será desde las 7 de la noche.

