La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque compartió un video en su cuenta de X, con el que asegura que la Fiscalía busca “inducirla al error” con otra “actuación tramposa” para justificar que ya la habían citado.

“Hace un momento funcionarios de la Fiscalía insistieron en que recibiera y firmara esta citación personalmente, aquí constancia de otra actuación tramposa para inducirme al error y poder justificar que ya me habían citado. Juzguen Uds!”

Sigue al canal de WhatsApp de Política

En el video se observa que el empleado de la Fiscalía le dice a Rusinque que firme el documento en el que la citan para ampliación de su denuncia sobre el seguimiento de agentes del CTI en su edificio en noviembre de 2023.

Lea también: La Fiscalía respondió a denuncias de Cielo Rusinque sobre seguimientos del CTI con drones en su casa

Al recibir el documento, Rusinque se alegró, pues denunció que la Fiscalía dijo que es falso que la Fiscalía la haya citado: “¡Ay, maravilloso! Y la pasada, ¿a dónde la enviaron o qué, cómo fue? ¿No la han enviado?”.

El trabajador sin darle explicaciones dice señala el documento y dice: “Eso es para ampliación”.

La superintendente le recuerda que la Fiscalía había dicho que ya habían enviado una citación, pero ella nunca la recibió.

Rusinque se disponía a firmar el documento, hasta que se percató que la fecha en la que era citada ya había pasado: “A ver: ‘comparecer el próximo 21 de enero’. Hoy es 15 de febrero”, dijo.

El trabajador explicó que era un error de digitación y que la fecha real era 21 de febrero. “¿Pero cómo me va a traer para que comparezca el 21 de enero, y que yo lo firme, para que otra vez quedemos mal? Mire. ¿Esto es justo?”, recalcó Rusinque.

“Acaban de decir que me citaron y que yo no asistí, lo cual es falso y ahora me traen una convocatoria para que yo le firme acá, citándome a una fecha que ya pasó”, añadió.

El empleado se ofreció a corregir el documento y volver para que ella lo firmara.

Para más noticias de Colombia.