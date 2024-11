La Fiscalía respondió a denuncias de Cielo Rusinque sobre seguimientos del CTI con drones en su casa

A través de un comunicado, el ente investigador aceptó que las personas denunciadas por la funcionaria sí son agentes del CTI, que estaban realizando investigaciones en el lugar, pero no contra ella.

“El 1 de febrero de 2024, Rusinque Urrego radicó un escrito de ampliación de denuncia afirmando que un dron estuvo frente al cuarto de su hijo. El día 5 de febrero, la investigadora asignada al caso citó a la denunciante para escucharla en diligencia de ampliación de denuncia y la entrega de material probatorio. La diligencia estaba programada para el 12 de febrero de 2024 a las 8 a.m. pero la denunciante no se hizo presente”, dice el comunicado.

Sigue al canal de WhatsApp de Política

Pero esto fue controvertido por la funcionaria: “No he sido citada a ninguna diligencia de amplificación de denuncia. Exijo demuestren de qué forma hicieron esa citación, revisado mi correo electrónico, incluso en los no deseados hasta la fecha no existe alguna. Si la había, porque el Fiscal no lo mencionó anoche en su alocución?”, dice Rusinque en un trino.

La Fiscalía también asegura que constató que las personas relacionadas por Rusinque, son servidores adscritos al CTI que se encontraban cumpliendo una orden de Policía Judicial emanada por una fiscalía Especializada – GAULA, que adelanta un proceso penal contra un grupo delincuencial dedicado a la extorsión y que una persona vinculada a un proceso registró como dirección de ubicación el conjunto residencial de la funcionaria.

En otro trino Rusinque rusinque respondió diciendo que en su edificio no hay extorsionistas y que según la unidad investigativa de El Tiempo, no existen las placas de los funcionarios, que ella suministró en fotos.

“No Fiscal, desgracia es vivir en la zozobra, no tenemos noticia de ningún hecho de esa naturaleza en el Edificio. Los videos que conservo muestran como se enfocan en tomar imágenes de MI casa, acá no vive ningún extorcionista, ni mi hijo que fué vigilado con un dron espero sea uno de sus investigados. Espero esta situación sea aclarada, desgraciadamente para mi, siento pánico de su gestión y de quienes sigan sus “líneas investigativas””, agrega en el tuit.

En otro punto del comunicado de la Fiscalía, dice que los investigadores se desplazaban en vehículos oficiales, identificándose como miembros del CTI, pero esto también fue desmentido por la funcionaria:

“Bueno, al menos hoy sabemos que para diligencias oficiales del CTI se usan carros con placas “falseadas” y que si llegan hombres armados a tomar fotos de nuestra residencia, puede ser que estén buscando extorsionistas…buen día señores de la Fiscalía”, agregó Rusinque.

Al final la Fiscalía aclaró que los eventos denunciados por Cielo Rusinque, serán llevados por un Fiscal adscrito a la Dirección Especializada Contra la Violación a los Derechos Humanos.

Para más noticias de política.