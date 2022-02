¿Quiere ser Maluma? Miguel Varoni pide que le hagan unos ‘retoquitos’

Hace poco Catherine Siachoque, esposa del actor Miguel Varoni, contó cual sería el motivo por el que está tan flaco.

La actriz colombiana explicó que Varoni comenzó a perder peso después de haber contraído la COVID-19.

“Yo creo que nunca vi a alguien adelgazarse tan rápido, se puso así seco, seco, seco y conozco a una amiga además que después del COVID-19 quedó como inflamada. Yo le digo si a mí me hubiera dado hubiera quedado inflamada también, este quedó flaquísimo, bendito sea Dios”, dijo.

El actor de 57 años de ha vuelto ‘tendencia’ luego de que le pidiera un cirujano que su aspecto se parezca al del cantante colombiano Maluma.

El video en el que salía Miguel Varoni acompañado del cirujano, quien publicó el video en su cuenta de Instagram con este escrito: «¿Te imaginas tener una mente joven atrapada en un cuerpo de aspecto mayor? ¿Imaginas el esfuerzo que debe realizarse para vencer los temores propios o los de los seres más queridos? Piensa en la lucha diaria contra las estigmatizaciones y los estereotipos; en lo complejo que es vencer el “bullying” activo o pasivo».

