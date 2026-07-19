Beto Coral habría recibido esquema "grueso" de seguridad por parte de la UNP, a solo dos días de ser deportado por Estados Unidos ¿y dónde está el estudio que lo respalda?

Resumen: El sindicato de la UNP denunció que al activista Beto Coral, recién deportado de Estados Unidos, se le asignó una camioneta de forma 'exprés' y sin estudio de riesgo

¿Quién lo autorizó? Esquema «robusto» de seguridad para Beto Coral . . . y apenas lleva 2 días en el país

Minuto30.com .- El escándalo alrededor de las medidas de protección otorgadas al activista político Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como ‘Beto Coral’, escaló a niveles críticos. En las últimas horas, un nuevo y fuerte pronunciamiento de un sector sindical de la Unidad Nacional de Protección (UNP) calificó la entrega de su esquema de seguridad como un presunto «favor político» ordenado desde las más altas esferas de la entidad.

La denuncia pone bajo la lupa los criterios de asignación de recursos públicos de seguridad en Colombia y cuestiona directamente al director de la institución, Augusto Rodríguez.

¿Por qué califican el esquema de Beto Coral como un «favor político»?

A través de un fuerte pronunciamiento público, la Unión de Trabajadores de la UNP (UTUNP) respaldó las alertas iniciales y lanzó duras acusaciones contra la administración. Un vocero del sindicato, con más de 25 años de experiencia como analista de riesgo en seguridad, fue categórico en señalar que los beneficios entregados al activista no obedecen a un peligro real comprobado en el territorio nacional.

«Debo decir públicamente que no es un tema de riesgo, es un FAVOR POLÍTICO. Mientras muchos líderes sociales son asesinados o están amenazados en Colombia y Augusto Rodríguez no les coloca medidas de protección, a Beto Coral le consiguieron carros blindados y escoltas en tres días. Descarados», reza el comunicado sindical.

¿Qué presuntas irregularidades denuncia el sindicato en el proceso?

La organización sindical argumenta que se desnaturalizó la facultad discrecional que la ley le otorga al Director de la UNP para implementar medidas de emergencia. Según explican, este mecanismo excepcional debe reservarse exclusivamente para personas bajo «riesgo inminente» y con una «amenaza demostrada», condiciones que, según el sindicato, no se cumplen en este caso.

Además, advierten que Coral ni siquiera hace parte de la población objeto prioritaria de la UNP. Lo que ha causado mayor indignación interna es el contraste de tiempos: un trámite que a un líder social en las regiones le toma meses de evaluaciones burocráticas, al creador de contenido se le resolvió de forma robusta (vehículos blindados y hombres armados) en tan solo 72 horas tras pisar suelo colombiano.

¿Cuál es el cuestionamiento sobre su asilo y su actividad en EE. UU.?

El sindicato también sembró dudas sobre el trasfondo de las amenazas que Beto Coral alega haber sufrido en el pasado. Recordaron que el activista pasó once años fuera del país tramitando un asilo político en Estados Unidos, argumentando inicialmente riesgos relacionados con una controversia familiar por el asesinato de su padre.

De acuerdo con la denuncia, una vez en Norteamérica, Coral se habría dedicado de lleno al activismo político extranjero en favor de sectores de izquierda y del actual gobierno del Pacto Histórico, lanzando constantes ataques públicos e injuriosos contra opositores, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y firmas de abogados en Colombia.

Para los analistas del sindicato, la estrategia de reportar supuestas amenazas en redes sociales responde más a una «estrategia sistemática» común entre quienes buscan asegurar un estatus de asilo político, ya que judicialmente nunca se ha establecido la responsabilidad de dichos riesgos. Concluyen que, al amparo del actual gobierno progresista, el activista capitalizó su estadía en el exterior para regresar al país con privilegios estatales de seguridad que hoy le son cuestionados.