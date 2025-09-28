cuchillo arma blanca punalada
¿Quién lo atacó? Joven venezolano apuñalado en Medellín se niega a revelar la identidad de su agresor

Resumen: Según los reportes extraoficiales, Alejandro José contó lo sucedido al personal de la clínica. Sin embargo, al llegar las autoridades para tomar su declaración, se negó a entregar detalles sobre el ataque o el agresor

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Un ciudadano venezolano, identificado como Alejandro José R. M., de 23 años, fue víctima de un violento ataque con arma blanca en el centro de Medellín. El hecho se registró a la 1:36 a. m. de este domingo en la calle 54 con carrera 51, en el sector de Estación Villa.

El joven, que por poco pierde la vida debido a las graves heridas, fue trasladado de inmediato a una clínica del norte de la ciudad para recibir atención médica.

Según los reportes extraoficiales, Alejandro José contó lo sucedido al personal de la clínica. Sin embargo, al llegar las autoridades para tomar su declaración, se negó a entregar detalles sobre el ataque o el agresor, lo que dificulta la investigación del caso.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Aquí más Noticias de Medellín

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad