¿Quién lo atacó? Joven venezolano apuñalado en Medellín se niega a revelar la identidad de su agresor

Minuto30.com .- Un ciudadano venezolano, identificado como Alejandro José R. M., de 23 años, fue víctima de un violento ataque con arma blanca en el centro de Medellín. El hecho se registró a la 1:36 a. m. de este domingo en la calle 54 con carrera 51, en el sector de Estación Villa.
El joven, que por poco pierde la vida debido a las graves heridas, fue trasladado de inmediato a una clínica del norte de la ciudad para recibir atención médica.
Según los reportes extraoficiales, Alejandro José contó lo sucedido al personal de la clínica. Sin embargo, al llegar las autoridades para tomar su declaración, se negó a entregar detalles sobre el ataque o el agresor, lo que dificulta la investigación del caso.
