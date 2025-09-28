¿Quién lo atacó? Joven venezolano apuñalado en Medellín se niega a revelar la identidad de su agresor

Resumen: Según los reportes extraoficiales, Alejandro José contó lo sucedido al personal de la clínica. Sin embargo, al llegar las autoridades para tomar su declaración, se negó a entregar detalles sobre el ataque o el agresor