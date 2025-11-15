Resumen: La Procuraduría llega a EMCALI para investigar la contratación del nuevo operador de alumbrado público en Cali. Recaudan documentos y estudian los planes de modernización para descartar graves inconsistencias.

¿Quién los contrató y cómo lo van a hacer? Procuraduría llegó a EMCALI por los informes del nuevo alumbrado público

Con el propósito de aclarar dudas con respecto al proceso de contratación para el nuevo operador del alumbrado público en la ciudad de Cali, la Procuraduría General de la Nación llegó hasta la sede de las Empresas Públicas- EMCALI -en donde recaudó información sobre el tema y la manera como se presta el servicio actualmente.

Durante la visita, un equipo de la Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública solicitó documentación, formuló inquietudes e indagó sobre los estudios técnicos y jurídicos llevados a cabo hasta el momento.

Asimismo, en el marco de la vigilancia preventiva que se adelanta a la contratación y prestación del servicio de alumbrado público, los servidores del ente de control hicieron requerimientos sobre el plan de modernización y las alternativas contractuales existentes.

Al término de la reunión, el equipo del Ministerio Público recaudó valiosa información que será evaluada para descartar inconsistencias que puedan afectar el proceso de contratación del futuro operador y advirtió que continuará con el seguimiento exhaustivo y permanente del mismo.

