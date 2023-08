‘Quería meterme mano’: En VIDEO presentadora venezolana denuncia al actor Juan Pablo Raba por acoso

Una nueva polémica envuelve al actor colombiano Juan Pablo Raba, luego de que una actriz y presentadora venezolana, Joseline Rodríguez, lo acusara públicamente de haberla acosado.

La acusación fue realizada en una entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Campos, donde contó la incómoda situación que tuvo que vivir cuando entró a trabajar en el canal RCTV.

“Me dice, ‘¿eres nueva?’, y yo le digo, ‘sí, estoy entrando ahora’. Me dice, ‘¿y conoces los estudios, conoces el canal?’, y yo, ‘no, apenas estoy haciendo un tour’”, cuenta Joseline.

De acuerdo con la mujer, después de las preguntas, el actor la habría invitado a mostrarle los estudios de grabación, a lo que ella accedió.

“Para entrar a un estudio, tú tienes que abrir una puerta pesada, que es hermética, por el sonido. Entras y quedas en un cuarto que es oscuro y luego sí entras al estudio. Bueno, mi amor, cuando yo entré a ese cuarto de estudio, ese hombre me dio contra la pared y quería darme los besos, a meterme mano”, contó.

Ante la insinuación, la actriz dijo que lo intentó alejar de ella.

Por lo que dijo “Yo, como pude, lo empujé. En eso vi que entraron unos camarógrafos. Salgo corriendo, me voy al baño, en donde tenía un locker y llego a llorar. Ahí, las vestuaristas me preguntaron qué pasaba y yo les digo, ‘ese hombre, me intentó agarrar y meterme mano’. Ellas me dijeron: ‘Cállate, no digas nada, porque si hablas de esto te van a botar es a ti’”.

Asimismo, explicó que no denunció el caso porque en ese momento tenía miedo, además creyó que quizás el actor solo quería aprovechar la oportunidad para coquetear.

“A lo mejor Juan Pablo pensó que yo le podía dar los besos o me vio perdida. A lo mejor no fue con la intención de hacerme daño. A mí me pareció horrible, quizá las otras lo hacían, quizás él estaba acostumbrado. Para mí fue una falta de respeto. No sé, no podía”, agregó.

Respecto a la denuncia, Juan Pablo Raba no se ha pronunciado ni ha dado declaraciones.

Cabe resaltar que el actor está casado con una presentadora colombiana, con quien vive en Estados Unidos.

La actriz y animadora venezolana Joseline Rodríguez denunció al actor colombiano Juan Pablo Raba de acoso en el podcast de Gustavo Campos. Los hechos ocurrieron cuando Joseline entró a trabajar en el canal RCTV. pic.twitter.com/bMShCaIiOf — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) August 13, 2023

