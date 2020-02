Quentin Tarantino es papá por primera vez a sus ¡56 AÑOS!

El director de cine Quentin Tarantino ya es padre por primera vez a sus 56 años y uno de sus representantes confirmó la noticia.

El primer heredero de Tarantino ya nación en Israel, lugar donde nació la actual esposa del director, Daniella Pick, de 36 años. La idea era que el nuevo integrante de la familia llegara al mundo en dicho país, pues los planes de la pareja es radicarse allí.

Aún no han dado a conocer si es un niño o una niña, lo que sí es certero es que la pareja está dichosa con la llegada del bebé, dos años después de contraer matrimonio. Ambos se conocieron durante la gira promocional de Tarantino por la película ‘Bastardos sin gloria’ en 2009 y, más tarde, Pick tuvo una breve aparición en la afamada ‘Once Upon a Time in Hollywood‘.