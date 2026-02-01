Resumen: El joven fue auxiliado por vecinos y trasladado de urgencia a un centro asistencial de alta complejidad

¡Quemó hasta la casa! Mujer roció con gasolina y le prendió fuego a su pareja tras una discusión, en Loreto

Minuto30.com .- La madrugada del pasado 31 de enero se convirtió en una pesadilla para los habitantes del sector de Loreto, en el oriente de Medellín. A la 1:20 de la mañana, un brutal acto de intolerancia y violencia intrafamiliar dejó inicialmente a un joven de 27 años debatiéndose entre la vida y la muerte, para la madrugada de este domingo morir, luego de que su pareja sentimental lo atacara brutalmente, cuando presuntamente se encontraba ella en estado de alicoramiento.

Según el relato de testigos y familiares, en medio de una fuerte discusión, la mujer —identificada preliminarmente por la comunidad como “Laura”— habría rociado la vivienda con gasolina con el joven aún adentro. Acto seguido, encendió fuego a la estructura y huyó del lugar, dejando atrás una escena de horror.

Estado de salud crítico: Claman por justicia

El joven fue auxiliado por vecinos y trasladado de urgencia a un centro asistencial de alta complejidad. Al parecer las llamas comprometieron gran parte de su cuerpo, y su pronóstico es reservado debido a la gravedad de las quemaduras de segundo y tercer grado.

Familiares y amigos de la víctima han iniciado una campaña a través de redes sociales para dar con el paradero de la presunta agresora. “Pedimos que esto no quede impune. Ella lo dejó encerrado para que se quemara vivo”, manifiestan allegados al joven , quien falleció esta madrugada.

Un llamado a la comunidad

Las autoridades locales ya tienen conocimiento del caso y se encuentran adelantando las investigaciones para dar con la captura de la mujer. Se invita a cualquier persona que tenga información sobre la ubicación de la señalada a comunicarse con la línea de emergencia 123 o acercarse a la unidad de la Fiscalía más cercana.