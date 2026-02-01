Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Quemó hasta la casa! Mujer roció con gasolina y le prendió fuego a su pareja tras una discusión, en Loreto

    La mujer identificada como “laura” es buscada por las autoridades para que explique lo que pasó

    Publicado por: SoloDuque

    Foto tomada de archivo para ilustrar la nota
    ¡Quemó hasta la casa! Mujer roció con gasolina y le prendió fuego a su pareja tras una discusión, en Loreto

    Resumen: El joven fue auxiliado por vecinos y trasladado de urgencia a un centro asistencial de alta complejidad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La madrugada del pasado 31 de enero se convirtió en una pesadilla para los habitantes del sector de Loreto, en el oriente de Medellín. A la 1:20 de la mañana, un brutal acto de intolerancia y violencia intrafamiliar dejó inicialmente a un joven de 27 años debatiéndose entre la vida y la muerte, para la madrugada de este domingo morir, luego de que su pareja sentimental lo atacara brutalmente, cuando presuntamente se encontraba ella en estado de alicoramiento.

    Según el relato de testigos y familiares, en medio de una fuerte discusión, la mujer —identificada preliminarmente por la comunidad como “Laura”— habría rociado la vivienda con gasolina con el joven aún adentro. Acto seguido, encendió fuego a la estructura y huyó del lugar, dejando atrás una escena de horror.

    Estado de salud crítico: Claman por justicia

    El joven fue auxiliado por vecinos y trasladado de urgencia a un centro asistencial de alta complejidad. Al parecer las llamas comprometieron gran parte de su cuerpo, y su pronóstico es reservado debido a la gravedad de las quemaduras de segundo y tercer grado.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Familiares y amigos de la víctima han iniciado una campaña a través de redes sociales para dar con el paradero de la presunta agresora. “Pedimos que esto no quede impune. Ella lo dejó encerrado para que se quemara vivo”, manifiestan allegados al joven , quien falleció esta madrugada.

    Un llamado a la comunidad

    Las autoridades locales ya tienen conocimiento del caso y se encuentran adelantando las investigaciones para dar con la captura de la mujer. Se invita a cualquier persona que tenga información sobre la ubicación de la señalada a comunicarse con la línea de emergencia 123 o acercarse a la unidad de la Fiscalía más cercana.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.