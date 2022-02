Quemaron libros de “Harry Potter” y “Crepúsculo” por ser “demoníacos”

El pastor Greg Locke, de una iglesia de Tennessee (Estados Unidos) convocó a una quema de libros entre los que estaban algunos muy populares como Harry Potter y Crepúsculo.

El objetivo de la jornada era deshacerse de los “objetos malditos” y demoníacos que tenían los pertenecientes a la congregación.

En Facebook, el pastor Greg Locke aseveró, citando un pasaje bíblico, del Libro de los Efesios, que “trajeron sus hechicerías y sus libros y sus tonterías ocultistas”.

Y que, al quemarlas, “creció poderosamente la palabra de Dios”.

Por ello realizaron lo que él describió como una gran quema como en la Biblia antigua, así como mencionó en una intervención al libro de Harry Potter, describiéndolo como “brujería en toda regla”.

Cabe recordar que el pastor Locke ya ha atraído la atención anteriormente. Por ejemplo, el año pasado apareció en titulares por sus sermones contra los tapabocas.

Entre lo quemado también estaban tablas ouija, cartas del tarot y biblias masónicas.

Greg Locke's book burning in Tennessee vs. a book burning in Nazi Germany pic.twitter.com/DGaiN4FF9z

— 🇺🇸 Anthony Walker, CAPTAIN CANADA 🇨🇦 (@anthonycwalker) February 4, 2022