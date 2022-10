La queja de los petroleros: “Que no nos condenen a quedar bajo tierra”

in

“Esta industria no es la enemiga de Colombia. Esta industria durante cien años ha ayudado a desarrollar el país. Y no es incompatible avanzar en la transición energética con tener una industria de petróleo y gas, robusta, fuerte…soy optimista, pero a veces uno se sorprende”. Así sintetiza Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, la angustia del sector ante las cifras de tributación que les propone el gobierno: 11 billones de pesos.

En entrevista con Minuto30.com, Lloreda resalta los aspectos más negativos que avizoran en la reforma tributaria redactada por el equipo técnico del Ministerio de Hacienda.

Sostiene que la propuesta de dar por terminada la exploración de gas y petróleo en Colombia, una vez terminen los contratos actuales, es lo mismo que un “tiro en el pie” del gobierno mismo, porque, según argumenta, todos los expertos y actores de la economía ven en esa medida una manera de adelgazar de manera terminal la fuente de ingresos más importante que tiene el país en la actualidad.

Crítico, puntual y vehemente, Francisco Lloreda, ve, sin embargo, en el ministro Ocampo, “disposición de buscar una fórmula que no asfixie a las empresas privadas, que no debilite a Ecopetrol y que no condene a esta industria, a la vuelta de 10 o 15 años, a estar bajo tierra”.

