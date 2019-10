Queiroz reconoció que no convocó a Falcao y a James porque no quiso, no por ‘permisos especiales’

En las últimas horas el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, reveló por qué decidió no convocar a James Rodríguez y a Falcao García para los amistosos FIFA, en la antesala del partido que se jugará contra Chile el próximo sábado.

Queiroz aseguró que no le gusta hablar de los jugadores que no son convocados, pero se pronunció sobre el tema asegurando que quería desmentir las especulaciones en torno a los casos de James y Falcao, dos referentes del equipo.

“Que James pidió no estar, no es verdad. Nunca me pasó que un jugador pidiera esto. La decisión es natural, los 24 jugadores que están aquí corresponden a los objetivos que tenemos, mantener la base de 15 y 16 jugadores”, le dijo a los medios el estratega.

Además, Queiroz resaltó que bajo su concepto elige al mejor equipo junto a su cuerpo técnico, resaltando que no se cansa de hablar con jugadores, el resto del equipo y, en especial, los médicos, dejando a un lado la especulación de permisos especiales para James y Falcao.

“Para mí los 24 jugadores convocados apuntan a cumplir con dos objetivos principales: seguir trabajando con el equipo y consolidar los nuevos talentos que están llegando al equipo nacional y que necesitan tiempo para adaptarse”, concluyó el técnico de la ‘Tricolor’.