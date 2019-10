Queiroz hizo fuertes declaraciones sobre las ausencias de James y Falcao tras el empate ante Chile

En la rueda de prensa posterior al partido que terminó empatado sin goles entre la Selección Colombia y su igual de Chile, el entrenador Carlos Queiroz realizó fuertes declaraciones al ser cuestionado sobre las ausencias de James Rodríguez y Falcao García.

Al estratega portugués le preguntaron “¿cómo vio al equipo sin sus capitanes?”, a lo que respondió incómodamente que “no entiendo la pregunta, el equipo jugó con sus capitanes David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado, jugaron bien, el partido ha estado muy bien. Los capitanes ahora son ellos, más adelante veremos quiénes serán capitanes pero hoy en día están ellos dos”.

Asimismo complementó su respuesta afirmando que “me confunden un poco con su mentalidad, se entiende mal y quiero aclarar que mi decisión de inclusión a futbolistas no quiere decir que se están excluyendo a otros jugadores, la Selección Colombia conmigo es abierta sin puertas y sin ventanas… los que mejor estén son los que van a estar con nosotros, así es mi forma de trabajo”.

Finalizó su argumento explicando que “es una especulación que no tiene respeto, no está bien decir que cuando un entrenador toma una decisión está excluyendo para siempre a los que no están. Tienen que estar los mejores, aquí no podemos continuar con esta mentalidad de cartón de crédito. ¿Si no está uno qué vamos a hacer, llorar?”.