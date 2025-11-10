Minuto30
    Queen Villegas finaliza novena en el Mundial de Ciclismo Urbano 2025
    Queen Saray Villegas fue novena en el Mundial BMX Freestyle Park de Riad, manteniéndose en la élite mundial del ciclismo. Foto: tomada de Instagram: @bmx_queensaray – @stoop_creative / Créditos al autor
    Resumen: La ciclista colombiana Queen Saray Villegas se destacó en el Mundial de Ciclismo Urbano celebrado en Riad, Arabia Saudita, al finalizar en la novena posición en la final de BMX Freestyle Park con un puntaje de 70.80. A pesar de una caída en su segunda salida en la final, Villegas logró mantenerse entre el top 10 mundial de la disciplina, compitiendo contra las mejores 11 riders y confirmando su presencia constante en la élite global, un resultado notable tras haber clasificado en el puesto 11 y mejorando su desempeño de ediciones anteriores.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La ciclista colombiana Queen Saray Villegas se ubicó en la novena posición en la final del BMX Freestyle Park que se llevó a cabo en Riyadh, Arabia Saudita, como parte del Mundial de Ciclismo Urbano.

    Con un puntaje global de 70.80, la colombiana cerró su participación en el certamen internacional tras una jornada de alta exigencia, compitiendo contra las mejores 11 riders del mundo en la instancia definitiva.

    Villegas había asegurado su cupo a la final un día antes, tras ocupar la casilla 11 en la tabla general clasificatoria con una marca global de 77.76, producto de sus recorridos de 81.04 y 74.48.

    Ya en la final, la colombiana fue la segunda atleta en afrontar la pista en el heat 1. Durante su primera salida logró el puntaje de 70.80, que a la postre sería su marca definitiva.

    Seis jueces valoraron su presentación basándose en la dificultad de los trucos, el estilo, la fluidez, la ejecución, la originalidad y la versatilidad.

    El resultado final de Villegas se vio afectado en su segunda salida. Tras un buen inicio, la colombiana sufrió una caída a pocos segundos de terminar su recorrido, lo que resultó en una marca de 4.40 para esa ronda.

    Pese al incidente, Queen Saray logró mantener un puesto dentro del top 10 mundial, un resultado destacable teniendo en cuenta que venía de finalizar octava en la edición anterior del certamen realizada en Abu Dabi en 2024.

    La competencia fue dominada por China, que se adjudicó las tres primeras posiciones con Sibei Sun (95.86), Jiaqi Sun (93.08) y Xiaotong Fan (92.10).

    Un dato a resaltar fue el desempeño de la estadounidense Hannah Roberts, una de las grandes favoritas y campeona de las cinco ediciones anteriores del Mundial, que terminó en la décima posición.

    La novena plaza de Queen Saray Villegas confirma su presencia constante entre la élite de esta disciplina a nivel global.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

