La ciclista colombiana Queen Saray Villegas se ubicó en la novena posición en la final del BMX Freestyle Park que se llevó a cabo en Riyadh, Arabia Saudita, como parte del Mundial de Ciclismo Urbano.

Con un puntaje global de 70.80, la colombiana cerró su participación en el certamen internacional tras una jornada de alta exigencia, compitiendo contra las mejores 11 riders del mundo en la instancia definitiva.

Villegas había asegurado su cupo a la final un día antes, tras ocupar la casilla 11 en la tabla general clasificatoria con una marca global de 77.76, producto de sus recorridos de 81.04 y 74.48.

Ya en la final, la colombiana fue la segunda atleta en afrontar la pista en el heat 1. Durante su primera salida logró el puntaje de 70.80, que a la postre sería su marca definitiva.

Seis jueces valoraron su presentación basándose en la dificultad de los trucos, el estilo, la fluidez, la ejecución, la originalidad y la versatilidad.

Queen Villegas finaliza novena en el Mundial de Ciclismo Urbano 2025

El resultado final de Villegas se vio afectado en su segunda salida. Tras un buen inicio, la colombiana sufrió una caída a pocos segundos de terminar su recorrido, lo que resultó en una marca de 4.40 para esa ronda.

Pese al incidente, Queen Saray logró mantener un puesto dentro del top 10 mundial, un resultado destacable teniendo en cuenta que venía de finalizar octava en la edición anterior del certamen realizada en Abu Dabi en 2024.

La competencia fue dominada por China, que se adjudicó las tres primeras posiciones con Sibei Sun (95.86), Jiaqi Sun (93.08) y Xiaotong Fan (92.10).

Un dato a resaltar fue el desempeño de la estadounidense Hannah Roberts, una de las grandes favoritas y campeona de las cinco ediciones anteriores del Mundial, que terminó en la décima posición.

La novena plaza de Queen Saray Villegas confirma su presencia constante entre la élite de esta disciplina a nivel global.

