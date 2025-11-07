La ciclista colombiana Queen Saray Villegas ha asegurado su cupo en la final del BMX Freestyle Park en el Mundial de Ciclismo Urbano 2025 que se disputa en Riyadh, Arabia Saudita.

La colombiana demostró su talento al clasificar en la casilla 11 de la tabla general con un puntaje global de 77.76 en la jornada de clasificación de este viernes, 7 de noviembre.

Queen Saray Villegas fue una de las 25 riders que compitieron por uno de los 12 puestos disponibles para la instancia definitiva.

Tras dos recorridos puntuables, la colombiana alcanzó registros de 81.04 y 74.48, para un promedio final de 77.76 que le permitió avanzar.

Lamentablemente, su hermana y compañera, Lizsurley Villegas, no corrió con la misma suerte, finalizando en el puesto 24 con un acumulado de 41.00.

Queen Saray Villegas a la final del Mundial de Ciclismo Urbano 2025

La gran final del BMX Freestyle Park Femenino se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre a partir de las 9:30 a.m. (hora local).

Queen Saray Villegas competirá en el Heat 1 junto a destacadas rivales como Lea Kim Müller (Alemania), Sarah Skotnicki (Australia), Noémi Molnár (Hungría) y las chinas Honglin Xia y Shuhua Zhao.

Villegas buscará mejorar su actuación del Mundial de 2024 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, donde concluyó en la octava posición.

En la competencia masculina de park, que se disputó el jueves, el colombiano Juan Camilo Caicedo se quedó a tres puestos de la semifinal.

Este ocupó la casilla 27 de la general entre 55 riders. Caicedo registró un puntaje global de 76.07, producto de intentos de 75.50 y 76.64.

