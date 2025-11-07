Queen Saray Villegas a la final del Mundial de Ciclismo Urbano 2025

Minuto30
    Queen Saray Villegas a la final del BMX Freestyle Park del Mundial de Ciclismo Urbano 2025 en Riad. Foto: tomada de Instagram: @ucibmxfreestyle – @stoop_creative
    Resumen: La ciclista colombiana Queen Saray Villegas ha logrado clasificar a la final del BMX Freestyle Park Femenino en el Mundial de Ciclismo Urbano 2025 en Riad, Arabia Saudita, al ocupar el puesto 11 con un puntaje global de 77.76 en la jornada de clasificación del 7 de noviembre. De las 25 participantes, Villegas aseguró uno de los 12 cupos para la gran final que se disputará el 8 de noviembre, buscando superar su octava posición del mundial anterior, mientras que su hermana, Lizsurley Villegas, no pudo avanzar. Además, en la competencia masculina de park, el colombiano Juan Camilo Caicedo se quedó a tres puestos de la semifinal al finalizar en la casilla 27.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La ciclista colombiana Queen Saray Villegas ha asegurado su cupo en la final del BMX Freestyle Park en el Mundial de Ciclismo Urbano 2025 que se disputa en Riyadh, Arabia Saudita.

    La colombiana demostró su talento al clasificar en la casilla 11 de la tabla general con un puntaje global de 77.76 en la jornada de clasificación de este viernes, 7 de noviembre.

    Queen Saray Villegas fue una de las 25 riders que compitieron por uno de los 12 puestos disponibles para la instancia definitiva.

    Tras dos recorridos puntuables, la colombiana alcanzó registros de 81.04 y 74.48, para un promedio final de 77.76 que le permitió avanzar.

    Lamentablemente, su hermana y compañera, Lizsurley Villegas, no corrió con la misma suerte, finalizando en el puesto 24 con un acumulado de 41.00.

    La gran final del BMX Freestyle Park Femenino se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre a partir de las 9:30 a.m. (hora local).

    Queen Saray Villegas competirá en el Heat 1 junto a destacadas rivales como Lea Kim Müller (Alemania), Sarah Skotnicki (Australia), Noémi Molnár (Hungría) y las chinas Honglin Xia y Shuhua Zhao.

    Villegas buscará mejorar su actuación del Mundial de 2024 en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, donde concluyó en la octava posición.

    En la competencia masculina de park, que se disputó el jueves, el colombiano Juan Camilo Caicedo se quedó a tres puestos de la semifinal.

    Este ocupó la casilla 27 de la general entre 55 riders. Caicedo registró un puntaje global de 76.07, producto de intentos de 75.50 y 76.64.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

