Resumen: Un indignante hecho de imprudencia vial fue registrado este miércoles 2 de septiembre antes de llegar al puente de Punto Cero. La comunidad cuestiona severamente el hecho de que pudo causar una tragedia

¡Quedó en video! Carro en contravía en la Autopista Sur, por Punto Cero, casi choca con un carro y atropella a dos motos de la Policía

Minuto30.com .- Una escena que parece sacada de una película de acción, pero que refleja una alarmante irresponsabilidad vial, tiene consternados a los conductores del área metropolitana. A través de un video de denuncia ciudadana que llegó a las redes de Minuto30.com, quedó en evidencia el momento exacto en el que un vehículo particular transitó a toda velocidad y en contravía por una de las calzadas más concurridas de la región.

El insólito hecho ocurrió la mañana del miércoles 2 de septiembre sobre la Autopista, en el corredor que fluye en sentido sur-norte, justo antes de llegar al puente de Punto Cero.

Segundos de terror y una tragedia evitada

La grabación, captada desde la cámara frontal de un vehículo, documenta el inminente peligro que representó esta maniobra. En el segundo 0:14 del clip, se observa cómo el vehículo infractor aparece repentinamente circulando en sentido contrario, obligando al denunciante a realizar un rápido movimiento evasivo.

En la grabación además se ve la fuerte congestión que había en la calzada norte sur, que sería la que estaría «evitando» el vehículo en contravía.

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«Casi me choco con él», señaló el ciudadano afectado, quien vivió en carne propia el terror de ver un carro abalanzándose de frente sobre su carril en una vía de alta velocidad.

Hasta las autoridades estuvieron en riesgo

El nivel de imprudencia del conductor en contravía fue tal que no distinguió a quién ponía en peligro. Según la denuncia y lo que quedó registrado en el material audiovisual, el vehículo infractor pasó a escasos centímetros de provocar un siniestro contra las propias autoridades de tránsito y seguridad.

El ciudadano relató que, en su descontrolado recorrido, el carro «por poco atropella a dos motos de la Policía que circulaban por la importante vía». Las imágenes muestran lo cerca que estuvieron los uniformados de ser impactados de frente por el automóvil, en una acción que pudo haber cobrado vidas.