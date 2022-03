Así quedaría la composición del Senado según la última encuesta

Las encuestadoras en Colombia no han sido muy afortunadas. En las últimas elecciones se han pifiado la mayoría, de allí los serios reparos y la poca confianza que tienen. Hace cuatro años también Petro arrasaba, incluso con mayores porcentajes, mientras Duque no pasaba de lugares secundarios, muy lejos de lo pronosticado por los sondeos. Las encuestas acertaron poco o nada. Pero a pesar de ello siguen teniendo vigencia y acogida, así sea para el autoengaño, algo típico de políticos egocéntricos.

La última encuesta conocida previa a las elecciones de este 13 de marzo, es la Guarumo Ecoanalítica, que hoy la consideramos, por ser la más próxima al debate y más aún por tener una ficha técnica “confiable”. A diferencia de la anterior de Invamer (ficha técnica menos completa) se hizo presencial, solo con las personas que afirmaban que estaban seguras de votar y además tiene en cuenta los porcentajes del voto en blanco y el ‘no sabe, no responde’.

Antes de revisar sus pronósticos, recordemos cuál fue el resultado de la elección a Senado hace cuatro años y como quedaron repartidas las 100 curules en disputa.

Votación por partidos 2018 y curules

Centro Democrático 2,513,320 16.41 % curules: 19

Cambio Radical 2,155,487 14.07 % curules: 16

Partido Conservador 1,927,320 12.58 % curules: 15

Partido Liberal 1,901,932 12.42 % curules: 14

Partido de la U 1,853,054 12.10 % curules: 14

Alianza Verde 1,317,429 8.60 % curules: 10

Polo Democrático 736,367 4.80 % curules: 5

Coalición de la Decencia 523,286 3.41 % curules: 4

Partido Mira 501,489 3.27 % curules: 3

Colombia Justa Libres 3.01 % curules: 3

Lo anterior nos sirve como referencia para tener en cuenta la encuesta de Guarumo-Ecoanalítica, y las posibles curules por partido. Recordemos que la cifra repartidora en 2018 estuvo en 132.000 (En esta elección puede aumentar, estar entre 136.000 y 140.000) y el umbral del 3% alrededor de 500 mil votos; en esta oportunidad, estará por encima. Según el estudio de opinión de Guarumo solo ocho movimientos superarían el umbral, por la presencia de coaliciones más robustas como el Pacto Histórico, Centro Esperanza y Mira-Colombia Justa Libres.

Si el pronóstico de la encuesta se acerca a la realidad (lo cual no es muy seguro), de acuerdo a los porcentajes obtenidos, fácilmente podemos calcular el número de senadores por partido. El resultado probabilístico sería el siguiente:

Partido Conservador: 15,3 %, curules probables: 18 Partido Liberal: 14,2 %, curules probables 17 Centro Democrático: 12,2 %, curules probables 15 Cambio Radical: 11,2 %, curules probables 13 Pacto Histórico: 10,8 %, curules probables 13 La U: 6,5 %, curules probables 9 Alianza Verde-CE : 6,5 %, curules probables 9 Mira – Col Justa Libres: 3,7 %, curules probables 6

Total curules para Senado: 100

Los demás movimientos políticos no lograrían el umbral del 3% de los votos válidos, por lo tanto, no alcanzarían curules. Pero según el margen de error, el único nuevo partido que podría estar más cerca de pasar el umbral es el Nuevo Liberalismo (2,1%).

Ahora las encuestas miden más emociones del día (foto del momento), lo cual se presta para inconsistencias en los resultados finales que pueden variar, y tenemos en cuenta esta por ser la más próxima a la elección. Viviendo en España tuve la oportunidad de trabajar con encuestadoras serias, entre ellas “Empopublicidad”. Aprendí tantas cosas, entre ellas algo que poco se mide en Colombia, un factor que es definitivo en el resultado: la «tendencia visible» y la «tendencia oculta». Estos factores estadísticamente se pueden cuantificar, lo cual permite un mayor rango de certeza (menor margen de error) y es necesario aplicar en estos casos, de lo contrario caemos en falacias.

La “tendencia visible” hace referencia a los movimientos que están de moda o tienen importante aceptación en redes sociales (no necesariamente en los sectores de opinión seria). Esto puede ser positivo y negativo. Positivo porque genera una buena imagen con sensación de ganador que atrae voto útil, más no voto a conciencia. Negativo porque infla las posibilidades, cuando la realidad es otra en las urnas. Es lo que podría pasarle al Pacto Histórico, más interesado en mostrar poder en campaña visible, en hacer presencia enorme en redes sociales, que en sumar voto a voto efectivo.

La “tendencia oculta” generalmente no aparece en las encuestas. Se da en partidos tradicionales, sus votantes son fieles y no están interesados en hacerlo público. Buena parte de ellos responden en blanco, no saben o no responden; pero muchos no participan de encuestas, argumentando que no votarán. Los políticos más que mostrar enormes concentraciones, trabajan en estrategias seguras, incluyendo hasta la cuestionable compra de votos. Es por ello que partidos como el Centro Democrático, no marquen bien en las encuestas, pero al menos tendría aseguradas unas 14 curules.

Las encuestadoras deben evolucionar y sin miedo deben aplicar factores de corrección, que les darían mayor certeza.

El pronóstico de las consultas

Ahora revisemos la tendencia en las consultas según esta encuesta. La Coalición del Pacto Histórico desde hace varios meses tienen amplio favoritismo en los sondeos, pero llama la atención que en las dos últimas, su ventaja se ve menguada. En el estudio de Guarumo ya se encuentra en empate técnico con la coalición Equipo Colombia (38.4% Vs 37.5%), que venía de ser la menos apoyada. Esto indica que por la tendencia “In crescendo” de E. Colombia, podría superar al Pacto Histórico, que tiende ahora a bajar.

Ahora bien, el sector de Gustavo Petro ha tomado un preocupante aire triunfalista que ya hablan de ganar en primera vuelta, lo cual es improbable. Se necesitaría de una verdadera debacle para ello, lo cual no ocurrirá. Lo que sí inquieta es que, si no logran ser la consulta más votada, sus posibilidades de la presidencia se diluyen. Para tener opción, debe ganar superando los cinco millones de votos en la consulta, de lo contrario todo indicaría que tendría un poderoso ‘frente común’ en contra como sucedió hace cuatro años. Además, si los resultados de esta encuesta se dan, la composición del Senado es un enorme revés para Petro, ya que sería casi una copia del actual con leves cambios.

Conclusiones

De todo esto nos quedan como conclusiones: los cambios en el Senado serán pocos, la centroderecha continuaría siendo mayoría. La falta de Uribe en el tarjetón haría que el CD pierda entre 3 y 4 curules. El Pacto Histórico que aspiraba a más de 30 curules, apenas como coalición incrementarían entre 2 y 4 senadores (hoy tienen 10), lo cual es precario frente a la inversión y esfuerzos realizados. La U sería uno de los partidos más golpeados a pesar de la presencia de Catherine Ibarguen. La coalición Centro Esperanza, no aportaría senadores propios, se elegirían los prestados de Alianza (y Oxígeno) Verde y algún solitario de Dignidad. Si ese resultado se aproxima, el partido Conservador sería el gran ganador, pero eso es dudoso, lo más probable es que sea superado por los siguientes.

Y lo más importante, los resultados de la composición del Senado y de las consultas, servirán como fuertes referentes para elegir al nuevo presidente. Si Petro como supuesto archifavorito, quiere allanar ese camino, deberá lograr la consulta más votada (con 6 millones de votos) y alcanzar más de 20 senadores. De lo contrario, un frente común adverso, lo pone a tambalear (Fajardo se frota las manos), aún a pesar del apoyo de César Gaviria, que sería de él más no del partido, ya que serán los nuevos senadores los responsables de mover el electorado.

Los llaneros solitarios OI Zuluaga y ‘Rolfy’ Hernández, después del 13 de marzo estarán diluidos, les convendría mejor dejarse absorber por sus cercanos o afines. La pauta será marcada por los tres ganadores de las consultas. De allí saldrá el nuevo presidente.