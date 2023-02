[VIDEO] ¡Qué cochinada! Así está una quebrada en Medellín, le arrojan colchones, escombros y muebles

in

Ciudadanos reportan que hay demasiada contaminación al interior y orilla de una quebrada de Medellín. Aseguran que le alcanzan a ver que le arrojaron muebles, colchones y hasta escombros.

De acuerdo con indicaciones, la quebrada está ubicada muy cerca a la estación Palos Verdes.

Ciudadanos aseguran que al pasar por allí el olor es insoportable por lo que piden a las autoridades ambientales intervenir pronto.

De acuerdo con el artículo 111 del Código Nacional y Convivencia, sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al lugar de residencia o domicilio; No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura y Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad competente son algunas de las conductas sancionadas hasta con 1 salario mínimo.

Siempre tenemos una persona amable y feliz de recibir solicitudes para disponer bien tus residuos, escombros y otros elementos que afectan el espacio público. Llámanos para atenderte. Línea Amiga del Aseo: (604) 444 56 36.📲🧡😁 pic.twitter.com/6h4ZOIkOQC — Emvarias Grupo EPM (@Emvarias) February 10, 2023

Más noticias de Medellín.