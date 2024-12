¿Qué viene para Millonarios? Alberto Gamero habría presentado su renuncia

El final de año para Millonarios ha estado marcado por incertidumbre, luego de quedar eliminado en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024 y no alcanzar la final. Sin embargo, el 31 de diciembre, una noticia de alto impacto ha sacudido al club, al conocerse que Alberto Gamero habría presentado su renuncia al cargo de director técnico.

Según el periodista Guillermo Arango, la renuncia se habría presentado el 30 de diciembre de 2024, y las versiones indican que Gamero no continuará al frente del equipo en el 2025. Esto no es un hecho aislado, ya que ya en semanas anteriores, su permanencia en el club había sido puesta en duda debido a su frustración por no haber logrado disputar la final del campeonato colombiano.

El 17 de diciembre, el reconocido periodista Javier Hernández Bonnet había generado más especulaciones cuando se preguntó sobre la presencia de Gamero en Argentina, donde fue visto en estadios de Racing y Vélez. A pesar de la incertidumbre sobre el motivo de su viaje, Bonnet mencionó que Gamero había presentado su renuncia a los directivos de Millonarios, aunque aún no se materializaba.

«Aunque no se sabe qué pasará con su futuro, lo que es claro es que Gamero presentó su renuncia, pero esta no ha sido formalizada. Todo apunta a que tiene ofertas tanto del fútbol colombiano como del exterior», comentó Bonnet, aumentando los rumores sobre la salida del entrenador samario.

Al respecto, Gamero había recibido el voto de confianza de los directivos del club, quienes le pidieron calma ante la frustración por no haber logrado clasificar a la final. Sin embargo, al parecer, el tiempo de reflexión para el técnico ha llegado a su fin. La renuncia, de ser confirmada oficialmente, pondría fin a un ciclo exitoso de cinco años en los que logró una liga, una copa, una supercopa y participaciones en torneos internacionales.

Este 2024 no ha sido el mejor año para Millonarios, y el futuro de Alberto Gamero parece incierto. Se espera que la directiva del club emita un comunicado oficial para confirmar su salida y el nuevo rumbo del equipo para el 2025.

