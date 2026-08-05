Resumen: Las autoridades insisten en que el aviso oportuno no solo es vital para el manejo y control poblacional de la especie, sino para garantizar la seguridad e integridad física de las comunidades aledañas.

¡Qué tristeza! Confirman la muerte de la cría de hipopótamo rescatada en Puerto Nare

Minuto30.com .- Pese a los esfuerzos conjuntos del equipo médico veterinario de la corporación ambiental Cornare y el Parque Temático Hacienda Nápoles, en las últimas horas se reportó el deceso de una cría de hipopótamo que había sido hallada en estado de abandono en el municipio de Puerto Nare, en el Magdalena Medio antioqueño.

Rescate y condición crítica inicial

El hallazgo del ejemplar fue reportado inicialmente por una familia de pescadores locales, quienes alertaron a las autoridades tras encontrar al animal en una situación de alta vulnerabilidad:

Abandono: El neonato, que se estima no superaba los 15 días de nacido, se encontraba sin la protección de su madre y atrapado entre arbustos cerca de la fuente hídrica.

Estado de salud: Al momento de ser auxiliado, la cría presentaba un cuadro severo de deshidratación y desnutrición extrema, consecuencia del prolongado tiempo que permaneció sin un cuidado óptimo ni alimentación adecuada.

Hallazgos médicos y causas del deceso

A pesar de recibir atención veterinaria inmediata, el organismo del animal no logró asimilar las intervenciones de emergencia realizadas por el personal experto. Tras confirmar el deceso, el equipo médico procedió a realizar los estudios correspondientes para esclarecer las causas exactas:

Resultados de la necropsia: Los especialistas evidenciaron la presencia de graves lesiones a nivel pulmonar y hepático.

Estas complicaciones internas agravaron significativamente el estado clínico del individuo y explican el porqué de su rápido deterioro y posterior fallecimiento.

Llamado preventivo a la comunidad

A raíz de este suceso, las autoridades ambientales reiteraron los protocolos de acción frente a la presencia de estos animales en la región. Camilo Muñoz, coordinador del Centro de Atención y Valoración (CAV) de Cornare, envió un mensaje directo a los habitantes de las zonas ribereñas.

«Desde Cornare reiteramos nuestro compromiso con la gestión de esta especie exótica invasora y hacemos un llamado a la comunidad a hacer reportes tempranos de cualquier tipo de interacción que tengan con esta especie».

Las autoridades insisten en que el aviso oportuno no solo es vital para el manejo y control poblacional de la especie, sino para garantizar la seguridad e integridad física de las comunidades aledañas.