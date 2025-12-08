Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9
    Fotos y Videos

    ¡Qué triste! Incendio en edificio de Medellín dejó 6 lesionados y un perrito muerto

    Tres tripulaciones de Bomberos Medellín lograron controlar por completo el incendio estructural

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Qué triste! Incendio en edificio de Medellín dejó 6 lesionados y un perrito muerto

    Tres tripulaciones de Bomberos Medellín lograron controlar por completo el incendio estructural que se presentó en un apartamento ubicado en el piso 14

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El DAGRD (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres) de Medellín informó sobre la culminación de la atención a un grave incendio estructural ocurrido en la ciudad.

    Tres tripulaciones de Bomberos Medellín lograron controlar por completo el incendio estructural que se presentó en un apartamento ubicado en el piso 14 de un edificio en la Carrera 31 con Calle 19. Como medida de seguridad, se realizó la evacuación total de la edificación para proteger a todos los residentes.

    Foto: Cortesía DAGRD

    Saldo de Afectaciones

    El saldo del incidente fue lamentable: se reportan seis personas lesionadas de diferente consideración, dos con quemaduras leves y cuatro con afectaciones por inhalación de humo, las cuales fueron atendidas por los equipos de emergencia. Además, se confirmó el fallecimiento de un perrito a causa del incendio.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Aunque la conflagración fue controlada, el DAGRD señaló que se desconocen las causas exactas que originaron el fuego en el piso alto del edificio. Las autoridades competentes iniciarán la investigación para determinar el origen del siniestro.

    Foto: Cortesía DAGRD

    Aquí más Noticias de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


